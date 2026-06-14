Intel mantendrá el socket LGA 1700: nuevos detalles sobre los procesadores Raptor Lake Next

Intel ha decidido prolongar la vida útil del socket LGA 1700, una de sus plataformas más populares. Según informes recientes, el gigante tecnológico planea introducir a principios de 2027 nuevos procesadores de la familia Raptor Lake Next compatibles con este socket. Este paso permitirá a muchos usuarios aumentar el rendimiento de sus PC sin necesidad de comprar placas base nuevas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Como reporta Ixbt.com, la nueva serie formará parte de la familia Core 200 e incluirá las series Core 3, Core 5 y Core 7. Estos chips se basan en las conocidas arquitecturas Raptor Cove (núcleos de alto rendimiento) y Gracemont (núcleos de eficiencia). Intel no introducirá soluciones tecnológicas totalmente nuevas esta vez, sino que seguirá utilizando el proceso de fabricación Intel 7 existente.

Especificaciones técnicas e innovación en memoria caché

Uno de los aspectos más interesantes de la serie Raptor Lake Next se espera que sea un nuevo esquema de gestión de memoria caché. Según los informes, incluso las unidades de cálculo desactivadas en algunos modelos podrían proporcionar capacidad adicional de caché L3. Este enfoque asíncrono sirve para aumentar significativamente el rendimiento general sin incrementar el número de núcleos activos.

Se espera que la nueva línea de procesadores incluya los siguientes modelos:

Core 7: 8 núcleos de rendimiento y 12 núcleos de eficiencia;

Core 5: 6 núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia;

Core 3: solo 6 núcleos de rendimiento (sin núcleos de eficiencia).

Esta actualización será especialmente beneficiosa para los usuarios de presupuesto ajustado y de gama media, ya que los procesadores Raptor Lake Next seguirán siendo compatibles tanto con la moderna memoria DDR5 como con el estándar DDR4, que sigue siendo popular. Esto ofrece a los usuarios flexibilidad y rentabilidad al actualizar sus sistemas.

Competencia en el mercado y perspectivas

Se espera que el debut en el mercado de los procesadores Raptor Lake Next coincida con el lanzamiento de los chips de AMD basados en la arquitectura Zen 6. Sin embargo, mientras que los productos de próxima generación como Intel Nova Lake o AMD Zen 6 están dirigidos a entusiastas de gama alta, Raptor Lake Next seguirá siendo una solución estable y asequible para el mercado masivo.

Teniendo en cuenta que los sistemas con socket LGA 1700 están muy extendidos, esta noticia también es importante para los usuarios locales y los administradores de sistemas. Los nuevos procesadores permitirán modernizar el parque informático manteniendo la infraestructura existente durante varios años más.

En conclusión, Intel no tiene prisa por abandonar su exitosa plataforma. Aunque no se trata de un salto revolucionario, es un movimiento estratégico para maximizar los recursos existentes y mantener la lealtad de los usuarios.