EE. UU. enfrenta una crisis en la producción de misiles: un problema de 73 mil millones de dólares

La industria de defensa de EE. UU. se enfrenta a una grave escasez de capacidad en la producción de motores de combustible sólido, un componente crítico de los sistemas de misiles modernos. Según los análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS), la industria estadounidense no está preparada para manejar tal carga de trabajo ante el aumento repentino de los pedidos gubernamentales. Esto es reportado por Ixbt.com informa.

El documento indica que el proyecto de presupuesto de EE. UU. para 2027 prevé una cifra récord de 73 mil millones de dólares para diversos programas de misiles. A modo de comparación, esta cifra fue de 29 mil millones de dólares en 2024, lo que en su momento fue un máximo histórico. Sin embargo, a pesar del aumento de los fondos, las interrupciones en la cadena de suministro persisten.

Volumen de producción y obstáculos clave

EE. UU. planea entregar más de 2,100 misiles para sistemas de defensa aérea y antimisiles para 2027. Esto supone un aumento del 70 por ciento en comparación con 2021. No obstante, estas cifras siguen estando muy por detrás de los objetivos estratégicos a largo plazo, que prevén la producción de 5,000 unidades anuales. Los expertos del CSIS creen que para alcanzar estos objetivos es necesario revisar todo el sistema de producción.

El principal cuello de botella de la industria son los motores de cohete de combustible sólido. Se utilizan en casi todos los programas de misiles estadounidenses. Por ello, la escasez de carcasas de motores, toberas, componentes de combustible o personal cualificado está provocando la paralización simultánea de decenas de proyectos. Un problema en un solo eslabón puede inutilizar toda la cadena.

Del monopolio del mercado a los nuevos participantes

La compleja situación actual es el resultado de años de consolidación del mercado. A principios de la década de 2000, había seis grandes fabricantes de motores de combustible sólido en EE. UU.; a mediados de la década de 2010, solo quedaban dos: Aerojet Rocketdyne y Orbital ATK. Hoy en día, estos activos forman parte de las corporaciones L3Harris y Northrop Grumman, respectivamente.

En los últimos años, han surgido varias empresas nuevas en el mercado para reducir la dependencia. Entre ellas se incluyen:

X-Bow y Ursa Major;

Firehawk y Castelion;

Anduril y Nammo;

Avio USA y Prometheus Energetics.

Los analistas señalan que estos nuevos participantes podrían diversificar el mercado en el futuro, pero por ahora se encuentran en la fase experimental o de producción en pequeñas series. Su capacidad para cumplir con pedidos de gran volumen aún no se ha demostrado en la práctica.

El CSIS concluye que el problema no puede resolverse solo con financiación adicional. La industria necesita contratos a largo plazo, inversiones directas en proveedores y una flexibilización de las normas de acceso al mercado para los nuevos fabricantes. De lo contrario, el hecho de que la demanda supere a la oferta seguirá afectando negativamente a las capacidades de defensa de EE. UU.