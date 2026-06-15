La fundadora de la startup Frank, Charlie Javice, pide un indulto a Donald Trump

Charlie Javice, la fundadora de la startup Frank, quien fue sentenciada a más de siete años de prisión por un sonado caso de fraude en EE. UU., ha comenzado gestiones para solicitar un indulto al presidente Donald Trump. Según informa el Wall Street Journal, los representantes de Javice están manteniendo negociaciones discretas con personas cercanas a la administración de la Casa Blanca. Esto es reportado por Techcrunch.com informa.

Según los datos, Charlie Javice fue declarada culpable de estafar al banco JPMorgan por 175 millones de dólares. Ella creó millones de cuentas de clientes falsas para aumentar artificialmente el valor de su startup. Actualmente, mientras cumple su condena, también ha presentado una apelación contra la decisión judicial, alegando que se cometió una injusticia en su contra.

Situación política y conflicto con el banco

Un aspecto interesante de la situación es que la relación entre el banco JPMorgan y el presidente Donald Trump es bastante tensa. Tras los eventos del Capitolio del 6 de enero de 2021, el banco cerró las cuentas pertenecientes a Trump y sus negocios. Trump calificó esto como presión política y demandó al banco y a su CEO Jamie Dimon por 5 mil millones de dólares.

Los expertos opinan que si Trump indulta a Javice, esto podría ser una especie de "venganza" contra el banco JPMorgan. Esto se debe a que el banco, como la parte más perjudicada por el fraude de Javice, había exigido su castigo. Aunque el nombre de Javice aún no aparece en la lista oficial de indultos del Departamento de Justicia, esta lista crece día a día.

Los delincuentes de cuello blanco en la fila

Con motivo del 250 aniversario de la independencia de EE. UU., la administración de la Casa Blanca está considerando el indulto de unos 250 prisioneros. Entre quienes desean aprovechar esta oportunidad no solo está Charlie Javice, sino también "delincuentes de cuello blanco" acusados de grandes delitos económicos, como el fundador de la plataforma cripto FTX, Sam Bankman-Fried.

El hecho de que Charlie Javice tenga patrocinadores poderosos también podría aumentar sus posibilidades. Por ejemplo, el jefe de Apollo, Marc Rowan, fue uno de los primeros inversores en la startup de Javice y testificó a su favor en el tribunal. Rowan es considerado una de las figuras influyentes que ha donado grandes sumas a las campañas electorales de Trump.

Esta situación ha puesto de manifiesto una vez más el conflicto de intereses políticos y económicos en el sistema legal de EE. UU. Si Javice es indultada, esto podría evaluarse como que uno de los mayores fraudes en el mundo de las startups queda impune, lo cual seguramente causará una resonancia negativa en los mercados financieros.