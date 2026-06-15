Mercado de sistemas de refrigeración en crisis: los precios de los refrigerantes se disparan

Ante el calentamiento global y el aumento de la demanda de electrodomésticos, se observa una grave escasez en el mercado de refrigerantes (freones), componentes esenciales de los sistemas de refrigeración. En particular, los precios de estos productos químicos en el mercado chino han alcanzado su nivel más alto en una década. Se espera que esta situación afecte directamente a los costes de producción no solo de los aires acondicionados domésticos, sino también de los refrigeradores industriales y los vehículos eléctricos modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, al 12 de junio de este año, el precio medio de mercado del refrigerante R32, ampliamente utilizado en aires acondicionados, era de 62.500 yuanes por tonelada. El precio del R134a, necesario para los sistemas de refrigeración de vehículos eléctricos, alcanzó los 59.727 yuanes. Esto supone un aumento del 34,13% y el 30,77%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Principales razones del aumento de precios

Los expertos opinan que este salto en los precios se debe a varios factores. En primer lugar, la demanda mundial de equipos de refrigeración ha aumentado drásticamente con el inicio de la temporada estival. En segundo lugar, las cuotas y restricciones a la producción de refrigerantes nocivos en el marco de acuerdos ambientales internacionales han provocado una disminución de la oferta. Esto ha generado un déficit real, no artificial, en el mercado.

Esta tendencia también es significativa para el mercado de Uzbekistán. Dada la alta demanda de aires acondicionados en nuestro país durante los meses de verano, es probable que aumenten los costes de los componentes y el mantenimiento. Dado que China es el mayor productor mundial de refrigerantes, los cambios de precios allí afectan al mercado global, incluida la región de Asia Central.

El reciclaje — la única solución

La situación actual abre nuevas oportunidades para desarrollar el reciclaje y el uso secundario de refrigerantes. Actualmente, la tasa mundial de reciclaje de refrigerantes promedia entre el 25 y el 35%. Sin embargo, en China, el mayor consumidor, esta cifra sigue estando por debajo del 10%.

En el contexto de la escasez de materias primas y los precios elevados, la recuperación de refrigerantes de equipos antiguos y su purificación para su reutilización empieza a ser económicamente viable. Esto no solo reduce los costes para los fabricantes, sino que también evita la emisión de gases nocivos a la atmósfera. Se espera que las inversiones en tecnologías en esta área aumenten en el futuro.

En conclusión, el mercado de los refrigerantes está entrando en una nueva era. El aumento de los precios a un máximo de diez años obliga a las empresas industriales a utilizar los recursos de manera más eficiente y a buscar alternativas ecológicas. Para los consumidores, esto significa prestar más atención a la eficiencia energética y a los costes de mantenimiento al elegir dispositivos de refrigeración.