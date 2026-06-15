El Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación de la Federación de Rusia (Minsifri) ha anunciado los resultados iniciales de la eliminación de números de teléfono ilegales o innecesarios a través de un sistema recién implementado. Se informa que casi 2 millones de tarjetas SIM han sido bloqueadas hasta ahora utilizando un servicio especial que se lanzó el 1 de abril de este año. Esto es según Ixbt.com informa .

Este servicio se proporciona a través del portal Gosuslugi. Permite a los usuarios ver y gestionar todos los números móviles registrados a su nombre en un solo lugar. Según ixbt.com, desde el lanzamiento del sistema, los usuarios han accedido al servicio más de 200 millones de veces para verificar su información.

Ciberseguridad y lucha contra el fraude

El objetivo principal de la nueva herramienta es proteger a los ciudadanos contra el fraude móvil. En muchos casos, terceros abren tarjetas SIM en secreto utilizando datos personales. Ahora, si los usuarios identifican números desconocidos en sus cuentas personales, pueden suspender inmediatamente su actividad o cancelar el contrato por completo.

El servicio de prensa de Minsifri señala que la información sobre los contratos con todos los operadores móviles está centralizada. Esto permite a los ciudadanos monitorear rápidamente todas las líneas de comunicación activas a su nombre. Como resultado, el número de números "excesivos" que podrían utilizarse con fines ilegales está disminuyendo drásticamente.

Importancia regional y control digital

En Uzbekistán y otros países de la CEI, la cuestión del registro de tarjetas SIM y su vinculación a individuos se ha vuelto urgente en los últimos años. Esta experiencia en Rusia demuestra que un sistema de control centralizado a través de un portal de servicios gubernamentales está funcionando de manera más efectiva de lo esperado. Tales medidas no solo reducen el fraude, sino que también ponen fin al desorden en el mercado de las telecomunicaciones.

Actualmente, la mayoría de los casi 2 millones de números bloqueados fueron identificados por los usuarios como "desconocidos" o "innecesarios". Los expertos creen que tales herramientas digitales son un paso importante para garantizar la privacidad personal. En el futuro, se planea mejorar aún más el sistema y aumentar la velocidad de intercambio de datos con los operadores.

Como recordatorio, este servicio está abierto a todos los suscriptores rusos, y es posible verificar no solo los números personales sino también los corporativos. Esto sirve como una herramienta clave para garantizar la transparencia y luchar contra la venta ilegal de tarjetas SIM.