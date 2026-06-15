Revolución en el espacio: un satélite aprende por primera vez a buscar objetos de forma autónoma

Se ha producido un punto de inflexión histórico en el campo de la tecnología espacial: un satélite de observación de la Tierra ha logrado identificar objetos que buscaba de forma autónoma, sin intervención humana. Este experimento, realizado en abril, marca el primer caso de uso de un modelo de visión-lenguaje (VLM) en órbita. Se espera que este descubrimiento transforme radicalmente las capacidades de los sensores espaciales y eleve su eficiencia a un nuevo nivel. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Normalmente, los satélites transmiten grandes volúmenes de datos sin procesar a la Tierra, donde los analistas estudian las imágenes mediante algoritmos especiales o mediante observación humana directa. Sin embargo, en el dispositivo Yam-9 construido por la empresa Loft Orbital, se puso en marcha un software creado por expertos del NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). Este sistema pudo resaltar de forma autónoma áreas de interés basadas en consultas en lenguaje natural.

La tecnología de Google DeepMind al servicio del espacio

En el corazón de este éxito se encuentra el modelo Gemma 3 desarrollado por Google DeepMind. Este modelo de visión-lenguaje está especialmente adaptado para funcionar en dispositivos con capacidades técnicas limitadas, es decir, lejos de los centros de datos. Los modelos VLM combinan la lógica textual con la capacidad de analizar imágenes. Por ejemplo, cuando los investigadores pidieron al modelo que encontrara áreas donde la naturaleza y la infraestructura humana se cruzan, o instalaciones alrededor de nudos ferroviarios, la IA completó la tarea con éxito.

Esta demostración es importante en dos aspectos. A corto plazo, hace que los sensores espaciales sean más útiles porque el satélite filtra los datos en órbita, enviando a la Tierra solo los más importantes. Esto reduce significativamente el flujo masivo de datos que recae sobre los analistas. A largo plazo, demuestra que es posible crear una infraestructura de IA a gran escala en el espacio.

Posibilidad de vigilancia y comunicación constantes

Como declaró Paul Lasserre, representante de Loft Orbital, a TechCrunch, esta tecnología abre el camino para crear un sistema de "guardia permanente" en el espacio. Ahora, es posible dar al satélite una instrucción sencilla: "Vigila esta frontera por mí y avísame si se detecta alguna situación sospechosa", y comunicarse con él. Esto representa un nivel completamente nuevo en materia de seguridad y vigilancia.

El satélite Yam-9 fue lanzado a órbita en el otoño de 2025 y sirve como un campo de pruebas único para los proyectos de IA de la empresa. El dispositivo está equipado con uno de los chips líderes para computación espacial: la GPU NVIDIA Jetson Orin AGX. Los ingenieros del NASA JPL lograron simplificar significativamente el modelo Gemma 3 para que funcionara en estas condiciones de memoria y recursos limitados.

Actualmente, otras grandes empresas también están trabajando activamente en esta dirección. Por ejemplo, Planet Labs utiliza chips NVIDIA en sus satélites para identificar objetos simples y planea introducir modelos VLM más complejos en el futuro. Kepler Communications también trabaja para aumentar la potencia de cálculo en el espacio. El objetivo es crear una constelación de 50 a 100 satélites inteligentes que cubran toda la Tierra en tiempo real.