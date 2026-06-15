Moscú renueva completamente su flota de tranvías: movimiento autónomo y tecnologías sin conductor

El programa plurianual de modernización del parque de tranvías en la capital rusa, Moscú, ha llegado a su fin. Según el alcalde Serguéi Sobyanin, ahora solo circulan por las calles de la ciudad los vehículos más modernos, de piso bajo y de alta tecnología. Así lo informa Ixbt.com noticias informa.

Como parte de este proyecto, implementado desde 2017, se han introducido en las líneas de la capital un total de más de 600 vagones de nueva generación. Entre ellos se encuentran 464 modelos «Vityaz-Moskva» de tres secciones y 140 modelos «Lvyonok-Moskva» de una sección. Es significativo que estos vehículos hayan sido producidos en la propia Rusia, siguiendo el pedido de la administración municipal.

Comodidades para los pasajeros y soluciones digitales

La característica principal de los nuevos tranvías es que son totalmente de piso bajo, lo que supone una gran comodidad para los ciudadanos con movilidad reducida y los pasajeros con cochecitos de bebé. Los vagones cuentan con espacios amplios, sistema de climatización, puertos USB para cargar dispositivos y pantallas multimedia que muestran noticias de la ciudad.

En cuanto a la capacidad, el modelo «Vityaz-Moskva» puede albergar hasta 170 pasajeros a la vez, mientras que el «Lvyonok-Moskva», de menor tamaño, puede admitir hasta 110. Esto permite reducir significativamente la carga de transporte en las rutas más congestionadas de la ciudad.

Movimiento autónomo y planes futuros

Una de las novedades tecnológicas más importantes es que 120 vagones pueden circular en modo autónomo. Estos tranvías pueden recorrer hasta 4 kilómetros en zonas sin red de contacto (cables eléctricos). Esto garantiza que el tráfico de transporte no se detenga en situaciones de emergencia o durante trabajos de reparación.

El proceso de modernización no termina con la renovación de la flota. Actualmente, se están probando cuatro tranvías sin conductor (autónomos) en las calles de Moscú. Según el plan, para el año 2030 se espera que casi dos tercios de la flota de tranvías de la ciudad estén totalmente automatizados, es decir, que pasen a un sistema de gestión sin conductor.

Este proyecto es una de las reformas de transporte público más grandes de la región de la CEI, y muestra la rapidez con la que está cambiando la infraestructura de la ciudad. Los tranvías modernos impactan positivamente en el entorno urbano, no solo por su limpieza ecológica, sino también por su funcionamiento silencioso.