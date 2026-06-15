Se ha completado un proceso tecnológico importante en la quinta unidad de la central nuclear (NPP) de Kudankulam, en construcción en el estado de Tamil Nadu, India. Con la participación de especialistas de la corporación estatal rusa Rosatom, la vasija del reactor de la quinta unidad fue instalada exitosamente en su posición de diseño. Así lo informa ixbt.com basándose en datos del servicio de prensa de la corporación. Ixbt.com informa que.

Este enorme dispositivo, con un peso de casi 300 toneladas, fue montado mediante el método "Open Top". La particularidad de esta tecnología es que los equipos se introducen desde arriba con una grúa antes de que se cierre la cúpula del edificio. Este método permite reducir significativamente los plazos de construcción y llevar a cabo trabajos de ingeniería complejos de forma paralela.

Dicha vasija del reactor fue fabricada en la planta Atommash de la ciudad de Volgodonsk, Rusia, y entregada al objeto en 2025. La instalación del dispositivo es uno de los pasos más importantes en la construcción de la central, ya que esta vasija actúa como el "corazón" principal donde ocurren las reacciones nucleares.

Siguientes etapas tecnológicas

Tras la instalación de la vasija del reactor, los ingenieros procederán al montaje de otras piezas fundamentales de la instalación del reactor. Estas incluyen sistemas vitales como los generadores de vapor, las bombas de circulación principales y el compensador de presión. Este conjunto de equipos garantiza el funcionamiento seguro y estable del bloque de energía.

Actualmente, en India continúan intensamente los trabajos de construcción y puesta en marcha de un total de cuatro bloques de energía basados en el proyecto ruso. Cabe destacar que las dos primeras unidades de la NPP de Kudankulam han suministrado energía eléctrica estable para la economía del país durante más de diez años y han demostrado su fiabilidad en la práctica.

Una vez que el proyecto esté plenamente operativo, con seis bloques de energía terminados, la central se convertirá en el pilar principal del sistema energético del sur de India. Esto permitirá cubrir las necesidades energéticas del estado de Tamil Nadu, con una población de 72 millones de habitantes, y de las regiones vecinas, llevando el desarrollo industrial a un nuevo nivel.

Mientras Uzbekistán también planea desarrollar la energía nuclear para asegurar su independencia energética, el progreso de proyectos tan grandes en la región y el mundo sirve como una escuela de experiencia importante para los especialistas del sector.