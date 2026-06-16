Sundar Pichai fue recibido con protestas y gritos en la ceremonia de graduación de Stanford

El CEO de Google, Sundar Pichai, se enfrentó a una resistencia inesperada durante su discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, donde él mismo estudió. Aproximadamente 200 estudiantes graduados abandonaron el auditorio durante el discurso del líder tecnológico, mientras que otros interrumpieron sus palabras con gritos de protesta. Esta manifestación se dirigió contra la colaboración de Google con el sistema de defensa israelí y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). Así lo informa Techcrunch.com informa .

La causa principal de la protesta es el contrato Project Nimbus de 1.200 millones de dólares, mediante el cual Google y Amazon proporcionan servicios en la nube y tecnologías de AI al ejército israelí. Según TechCrunch, los estudiantes portaban carteles con lemas como "Google usa la AI para el espionaje" y "Libertad para Palestina". Además, los graduados ondearon banderas palestinas para condenar la participación de la empresa en proyectos militares.

Project Nimbus y conflictos internos

El proyecto Project Nimbus ha provocado serias objeciones no solo de activistas externos, sino también entre los propios empleados de Google. A principios de 2024, la empresa despidió a 28 empleados que protestaron contra este contrato. Sin embargo, esta medida no detuvo las protestas internas. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) también han acusado a Google y a otros gigantes tecnológicos de "hacer la vista gorda" ante el uso de sus servicios por parte de Israel.

En su declaración, los manifestantes de Stanford afirmaron que "se niegan a glorificar a las corporaciones que alimentan la violencia". Este movimiento fue coordinado por varias organizaciones estudiantiles como "Stanford Students for Justice in Palestine" y "No Tech for Apartheid". Este evento demostró una vez más cuán importantes son los principios éticos de las grandes corporaciones como Google para la generación joven.

La AI y la preocupación de los jóvenes

La situación relacionada con Pichai es parte de una tendencia más amplia. Recientemente, muchos oradores en las ceremonias de graduación de las universidades estadounidenses han sido recibidos con frialdad por los estudiantes al hablar sobre AI. La razón es que los jóvenes temen que las tecnologías de AI amenacen sus futuros empleos y tengan un impacto negativo en otros sectores de la sociedad.

Sin embargo, en el caso de Sundar Pichai, la protesta se distingue por estar dirigida no solo al hype de la AI, sino a decisiones comerciales concretas de la empresa. Microsoft también fue criticado por apoyar al ejército israelí, pero tras investigaciones posteriores, la empresa tomó medidas para limitar el uso de sus tecnologías en la vigilancia masiva de palestinos.

Por otro lado, algunos representantes de Silicon Valley critican a los estudiantes. Uno de los fundadores de Sun Microsystems, el multimillonario Vinod Khosla, calificó la protesta de "unilateral y de mente estrecha" en la red social X. En su opinión, los estudiantes ignoran los intereses de miles de millones de personas que podrían beneficiarse de la AI y solo se preocupan por sus propios intereses basados en información errónea. No obstante, para los líderes de las grandes empresas tecnológicas, el diálogo con el público y los estudiantes se vuelve cada vez más complejo.