Casio AQ230A-7DMQY: armonía de estilo clásico y funcionalidad moderna

La famosa marca japonesa Casio continúa renovando su legendaria línea Vintage. La compañía ha presentado un nuevo reloj versátil bajo el número de modelo AQ230A-7DMQY. Lanzado en el mercado estadounidense, este modelo está captando la atención por su diseño retro y su precio asequible. Así lo informa Ixbt.com.

La principal característica del nuevo modelo reside en su esfera híbrida. Mientras que la parte superior conserva la apariencia analógica tradicional de dos agujas, en la parte inferior se ubica una pequeña pantalla digital. Este enfoque está destinado a los usuarios que prefieren el aspecto clásico pero no quieren renunciar a las funciones modernas.

Especificaciones técnicas y diseño

La caja del reloj está fabricada en material polimérico cromado, con dimensiones muy compactas: 38,8 x 29,8 x 8,1 mm. Con un peso de solo 47 gramos, el dispositivo es casi imperceptible en la muñeca. La correa de acero inoxidable cuenta con un mecanismo especial que permite ajustar su longitud sin necesidad de herramientas adicionales.

Según la información de ixbt.com, el modelo AQ230A-7DMQY incluye las siguientes funciones:

Visualización de dos zonas horarias (Dual Time);

Sistema de cronómetro y alarma;

Función de señal horaria;

Calendario automático.

La pantalla del dispositivo está protegida por un cristal de polímero. Aunque el reloj no está diseñado para el buceo, es resistente a las salpicaduras accidentales y a la lluvia de la vida cotidiana.

Eficiencia energética y precio

Los ingenieros de Casio han prestado especial atención a la autonomía del reloj. Una pequeña batería modelo SR920W garantiza el funcionamiento ininterrumpido del dispositivo durante tres años. Esto permite al usuario no preocuparse por el mantenimiento técnico durante un largo periodo.

Actualmente, el nuevo modelo Vintage tiene un precio de 60 dólares estadounidenses. Teniendo en cuenta que los modelos retro de la marca Casio son muy populares en el mercado de Uzbekistán, se espera que esta novedad aparezca pronto en los estantes de los minoristas locales. Estos modelos se distinguen por ser adecuados tanto para hombres como para mujeres.