Operación de rescate espacial: la NASA prepara un cohete para salvar el telescopio Swift

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Operación de rescate espacial: la NASA prepara un cohete para salvar el telescopio Swift

La agencia NASA se prepara para una operación extremadamente rara y compleja para prolongar la vida útil del observatorio espacial Neil Gehrels Swift (Swift). Para salvar este telescopio científico, que desciende progresivamente en la órbita terrestre, se lanzará al espacio un dispositivo LINK especial. Esta misión no solo salvará el telescopio Swift, sino que iniciará una nueva era de mantenimiento de equipos en el espacio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Actualmente, en el centro espacial NASA Wallops en Virginia, los ingenieros han finalizado la instalación de un cohete Pegasus XL de Northrop Grumman bajo el avión transportador Stargazer. Este avión modificado Lockheed L-1011 llevará el cohete a una determinada altitud, desde donde el dispositivo LINK partirá hacia el espacio. Desarrollado por Katalyst Space, este aparato tiene la tarea de elevar la órbita del telescopio y evitar que caiga en la atmósfera.

Actividad solar y problemas orbitales

Los aparatos que se desplazan en la órbita terrestre baja, como el telescopio Swift, enfrentan constantemente la resistencia atmosférica. Aunque la capa de aire allí es extremadamente tenue, con el tiempo reduce la velocidad de los satélites. Si el aparato no tiene su propio motor, desciende lentamente y puede terminar quemándose en las capas densas de la atmósfera.

Según ixbt.com, la alta actividad solar observada recientemente ha acelerado este proceso. La radiación solar calentó las capas superiores de la atmósfera, aumentando su densidad, lo que provocó que el Swift perdiera altitud más rápido de lo esperado. Los expertos de la NASA concluyeron que es necesario tomar medidas urgentes para salvar el telescopio.

Importancia y perspectivas de la misión

La elección del cohete Pegasus XL se explica por su total conformidad con los requisitos de la misión y su capacidad para entregar el dispositivo LINK al punto necesario en plazos cortos. Según el plan, el vuelo se llevará a cabo a finales de junio en la zona del atolón de Kwajalein, en el océano Pacífico. Este método se considera mucho más flexible y económicamente eficiente que el lanzamiento vertical tradicional.

Si esta misión termina con éxito, supondrá un giro importante en la exploración espacial. Su importancia se manifiesta en lo siguiente:

  • la posibilidad de prolongar la vida útil de telescopios antiguos y valiosos sin tener que reemplazarlos por nuevos;
  • la prueba práctica de las tecnologías de servicio orbital;
  • la contribución a la reducción de la cantidad de basura espacial, ya que no será necesario lanzar nuevos aparatos en lugar de los que han dejado de funcionar.
Esta operación de rescate es vital para que el observatorio Swift continúe estudiando las explosiones más poderosas del universo: los brotes de rayos gamma. La NASA y sus socios pretenden, a través de esta solución tecnológica, reducir significativamente los costes de la exploración espacial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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