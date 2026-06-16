Threads alcanza los 500 millones de usuarios: presentan nuevas funciones

La red social Threads, propiedad de Meta, ha alcanzado una nueva etapa en su desarrollo. Según datos oficiales de la compañía, el número de usuarios activos mensuales de la plataforma ha superado los 500 millones. Esta cifra confirma una vez más que Threads está compitiendo seriamente con su principal rival, la plataforma X (antes Twitter). Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Junto con las estadísticas de éxito, Threads anunció una serie de nuevas posibilidades para los usuarios. La más importante es la herramienta llamada "Your Algo". Esta función permite a los usuarios controlar personalmente el contenido de su feed. Anteriormente, los usuarios se veían obligados a escribir publicaciones públicas para indicar sus intereses al algoritmo, ahora esto puede hacerse de forma privada.

Gestión del algoritmo y centro de comunidades

A través de la función "Your Algo", los usuarios pueden elegir ver más o menos publicaciones sobre un tema determinado. Existe la posibilidad de establecer esta elección por un periodo de uno, tres o siete días. Según TechCrunch, tal función no existe actualmente en la plataforma X, lo que otorga a Threads una ventaja competitiva adicional. Actualmente, esta novedad se ha implementado en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Asimismo, Threads ha sacado su sección "Communities" (Comunidades) de la fase beta y la ha abierto para todos. Ahora los usuarios pueden encontrar más fácilmente comunidades que se ajusten a sus intereses a través del "Communities Hub". Cada comunidad cuenta con su propio icono, lo que facilita su distinción en el feed.

Comunicación en vivo y tiempo real

La red social Threads también está ampliando sus capacidades de comunicación en tiempo real. La función "Live Chats" (Chats en vivo), lanzada en abril, estará ahora disponible para más comunidades. Se espera que para julio todas las comunidades puedan organizar sus propios chats. Esta función crea un espacio de comunicación conveniente para los aficionados, especialmente durante grandes eventos culturales y deportivos, como la Copa del Mundo de fútbol.

Según Connor Hayes, responsable de Instagram, los usuarios valoran el entorno de Threads por ser "sin ruido" y basado en texto, a diferencia de otras plataformas. Las nuevas funciones implementadas incluyen:

Posibilidad de co-hosting en los chats;

Compartir citas del chat (quote moments) en el feed personal;

Un sistema Discovery Hub actualizado para buscar comunidades.

En sus inicios, Threads fue criticado por la falta de funciones esenciales como el sistema de búsqueda y los hashtags. Sin embargo, con el tiempo, la plataforma no solo ha llenado estos vacíos, sino que está implementando enfoques que no existen en X. La marca de los 500 millones no es solo un número para Threads, sino una prueba de que está consolidando su lugar en el mercado global de redes sociales.