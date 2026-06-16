OneXPlayer X2 Mini Pro: presentado el PC portátil más potente con chip AMD Ryzen AI Max+

El mercado de los dispositivos de juego portátiles está alcanzando un nuevo nivel. One Netbook ha anunciado oficialmente su próximo buque insignia: el PC portátil para juegos OneXPlayer X2 Mini Pro. Este gadget es capaz de dejar atrás no solo a sus competidores, sino también a muchas computadoras portátiles modernas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La característica principal del dispositivo reside en su hardware interno. Según ixbt.com, el OneXPlayer X2 Mini Pro está equipado con el procesador AMD Ryzen AI Max+ 388. Este chip combina capacidades de AI y un alto rendimiento, permitiendo ejecutar sin problemas incluso los juegos AAA más exigentes. Actualmente se ha iniciado una campaña de crowdfunding en la plataforma Indiegogo, con un precio inicial fijado en 2 466 dólares estadounidenses.

Capacidades de pantalla y memoria

Para los gamers, la calidad visual es lo primero. Por ello, los fabricantes han instalado una pantalla AMOLED de 8,8 pulgadas. La pantalla tiene una resolución de 1920 x 1200 píxeles y una frecuencia de actualización de 144 Hz. También es compatible con la tecnología VRR, que garantiza la fluidez de la imagen, evitando desgarros en juegos dinámicos.

En cuanto a la memoria, el OneXPlayer X2 Mini Pro es un verdadero récord. El modelo base viene con 48 GB de RAM LPDDR5x y un SSD PCIe 4.0 de 1 TB. En configuraciones superiores, la RAM alcanza los 64 GB y el almacenamiento permanente los 2 TB. Además, existe la posibilidad de ampliar la capacidad total hasta 8 TB mediante mini SSD y tarjetas microSD adicionales.

Sistema de refrigeración y ergonomía

Para domar tal potencia, se ha desarrollado un sistema de refrigeración especial. El dispositivo cuenta con cuatro tubos de calor de cobre y dos ventiladores que giran a 5 400 rpm. Durante cargas máximas, los usuarios pueden conectar el sistema de refrigeración líquida externa Frost Bay. Esta es una solución tecnológica poco común en el mundo de los dispositivos portátiles.

Controles: gamepads extraíbles con sensores de efecto Hall;

Batería: capacidad de 85 Wh y puede reemplazarse durante el juego;

Puertos: USB 4, USB 3.2 (Type-C y Type-A) y una ranura especial para auriculares;

Peso: 719 gramos sin batería.

Para los entusiastas de la tecnología, este dispositivo pertenece al segmento premium debido a su alto precio. Sin embargo, sus capacidades muestran cómo será el futuro del gaming móvil. Actualmente, la entrega de los dispositivos a los clientes que realizaron pedidos está programada para finales de julio de 2026. Este intervalo de tiempo se considera necesario para la optimización completa de la tecnología.