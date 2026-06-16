El Departamento de Justicia de EE. UU. defiende a la empresa xAI de Elon Musk

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha intervenido en el proceso judicial sobre el uso no autorizado de turbinas de gas en los centros de datos de xAI, propiedad de Elon Musk, en Memphis. El gobierno subraya que detener el funcionamiento de estos equipos podría suponer una amenaza para la seguridad nacional. Según Wired, este asunto demuestra el creciente papel de las tecnologías de AI en el ámbito militar. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una demanda presentada en abril por la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color), se alegaba que se estaban utilizando ilegalmente decenas de turbinas de gas natural en los centros de datos Colossus y Colossus 2 de xAI. Sin embargo, en un memorando presentado al tribunal, el Departamento de Justicia afirmó que apagar estas turbinas perjudicaría la seguridad económica y energética de EE. UU.

El Departamento señaló que el modelo de AI Grok, desarrollado por xAI, es uno de los cuatro modelos principales que apoyan las operaciones estratégicas del Departamento de Defensa de EE. UU. Específicamente, esta tecnología ha desempeñado un papel crucial en las operaciones militares en Oriente Medio, incluyendo la coordinación de ataques contra objetivos en Irán. Por lo tanto, si se interrumpe el suministro energético de la capacidad de cómputo, las operaciones militares podrían verse en riesgo.

Problemas ambientales y debates legales

Actualmente, operan un total de 57 turbinas de gas en los centros de datos de xAI. La empresa considera que estos equipos son «móviles» debido a que están instalados en remolques y afirma estar exenta de las normas estrictas de contaminación atmosférica durante un año. No obstante, los ecologistas y representantes de la NAACP subrayan que, según la legislación federal, tales equipos deberían clasificarse como instalaciones fijas y contar con los permisos correspondientes.

Los residentes locales y activistas se quejan de que la calidad del aire en la zona ha empeorado drásticamente desde que el centro de datos entró en funcionamiento. El número de turbinas se ha más que duplicado desde el año pasado, lo que ha provocado un aumento de sustancias nocivas, incluyendo el formaldehído y el óxido de nitrógeno. Estas sustancias son conocidas por aumentar el riesgo de asma, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Planes futuros y grandes inversiones

A pesar de las objeciones ambientales, el imperio de AI de Elon Musk continúa expandiéndose. xAI, vinculada a SpaceX, planea adquirir turbinas de gas adicionales por valor de 2.800 millones de dólares en los próximos tres años para alimentar sus centros de datos. Al menos 2.000 millones de dólares de este monto se destinarán específicamente a turbinas móviles.

Esta situación ha llevado el conflicto entre los gigantes tecnológicos y las organizaciones de protección del medio ambiente a una nueva etapa. Por un lado están la seguridad nacional y la carrera por la innovación, y por otro, la salud de la población y las normas ambientales. Se espera que la decisión final del tribunal determine el futuro marco para el desarrollo de la infraestructura de AI en EE. UU.