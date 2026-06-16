Nuevo líder en gadgets de AI: los ingresos de Plaud superan los 100 millones de dólares

El mercado de hardware basado en inteligencia artificial atraviesa actualmente un periodo complejo. Mientras muchas startups fracasan, Plaud ha logrado un verdadero giro en el sector gracias a su enfoque innovador. Se ha informado que los ingresos anuales recurrentes (ARR) de la empresa han superado la marca de los 100 millones de dólares. Así lo indica Techcrunch.com en su noticia.

Plaud se dedica principalmente a la fabricación de dispositivos inteligentes que graban reuniones y negociaciones, convirtiéndolas en texto y analizándolas. Hasta la fecha, la empresa ha logrado vender más de 2 millones de dispositivos, incluyendo el Plaud Pin y gadgets con forma de tarjeta de crédito que se adhieren a la parte posterior del smartphone. Este resultado se considera un éxito poco común en el segmento de hardware de AI.

Hacia un futuro sin pantallas

El fundador y CEO, Nathan Xu, destacó que mientras la mayoría de las empresas de AI se centran en el software detrás de un monitor, Plaud eligió un camino diferente. En su opinión, las comunicaciones realmente importantes no ocurren a través de un teclado, sino durante las conversaciones en vivo. Por ello, la empresa creó una interfaz sin pantalla, permitiendo que las personas centren su atención en el interlocutor.

Los dispositivos Plaud graban conversaciones, generan un resumen (summary) y crean una lista de tareas pendientes. Esto se ha convertido en una herramienta muy útil, especialmente para profesionales y clientes corporativos que mantienen numerosas reuniones. Según TechCrunch, la mayor parte de los ingresos de la empresa proviene precisamente de los servicios de suscripción.

Actualmente, cerca del 50 % de los usuarios migran del plan básico gratuito a los planes Pro o ilimitados de pago. La empresa no vende suscripciones de software por separado por el momento; para utilizar los servicios de pago, el usuario debe poseer un dispositivo Plaud. El año pasado se lanzó el modelo Plaud Pro de 179 dólares, y este año el Plaud Pin S a un precio similar.

Competencia y expansión

Plaud no solo desarrolla dispositivos físicos, sino también un ecosistema de software. Recientemente se lanzó la plataforma Plaud Teams para clientes corporativos y una aplicación de escritorio que procesa grabaciones de audio de reuniones en línea. Esto permite a la empresa trabajar no solo con usuarios individuales, sino también con grandes estructuras empresariales.

Los dispositivos Plaud destacan por su diseño compacto y su batería de larga duración;

Se ofrecen a los usuarios 300 minutos de transcripción gratuita al mes;

La AI identifica automáticamente los puntos más importantes de la conversación.

Sin embargo, la competencia en el mercado también está aumentando. Marcas como Anker, Viaim, Vibe y Pocket también buscan posicionarse en este segmento con sus propios dictáfonos de AI y asistentes inteligentes. A pesar de ello, Plaud mantiene por ahora su liderazgo a través de un modelo de negocio que armoniza hardware y software.