La marca estadounidense de vehículos eléctricos Rivian anunció recortes masivos una semana después de comenzar las entregas de sus muy esperados SUV R2. La empresa ha decidido despedir a cientos de empleados, lo que plantea dudas sobre los planes futuros y la estabilidad financiera de la marca. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Según informa TechCrunch, estos recortes representan menos del 2 % de la fuerza laboral total de la empresa. La dirección de Rivian califica esta medida como una reestructuración estratégica necesaria para mejorar la eficiencia operativa y llevar el negocio a una escala más rentable. Cabe destacar que esta es la cuarta reducción de personal en la empresa desde principios de 2024.

Departamentos de servicio y marketing afectados

Según el comunicado de la empresa, los nuevos recortes afectan principalmente a los equipos de servicio y atención al cliente, incluidos los departamentos de ventas y marketing. Rivian está trabajando actualmente para llevar su negocio a un nivel rentable, aunque este camino está resultando mucho más complejo de lo esperado.

Según los datos, Rivian ha acumulado pérdidas totales cercanas a los 30.000 millones de dólares. Anteriormente, la empresa tenía como objetivo obtener sus primeras ganancias netas para 2027. Sin embargo, este plazo se pospuso nuevamente en marzo de este año, citando como causa principal los enormes fondos destinados al desarrollo de tecnologías de conducción autónoma.

Colaboración con Uber y el futuro de los robotaxis

A pesar de las dificultades financieras, también hay noticias positivas para Rivian. Uber anunció planes para invertir hasta 1.250 millones de dólares en la marca Rivian y adquirir 50.000 SUV R2. Estos vehículos están destinados a ser utilizados como robotaxis en el futuro.

Sin embargo, existen algunas dudas al respecto. Actualmente, Rivian solo ofrece sistemas de asistencia bajo el control del conductor y aún no ha demostrado capacidades de conducción totalmente autónoma en la práctica. No obstante, se espera que la colaboración con Uber sea un apoyo financiero importante para la empresa en estos momentos difíciles.

Mientras que el interés por los vehículos eléctricos también crece en el mercado de Uzbekistán, los problemas globales de startups como Rivian muestran cuán intensa es la competencia en el sector. Para sobrevivir frente a Tesla y otros gigantes automotrices tradicionales, Rivian debe asegurar no solo la estabilidad tecnológica, sino también la económica.