Google lanza un nuevo altavoz inteligente con IA Gemini tras seis años de pausa

El gigante tecnológico Google ha presentado su nueva generación de altavoz inteligente tras una pausa de seis años. Este dispositivo, llamado Google Home, es el primer producto integrado con la plataforma Gemini for Home de la marca, prometiendo un nivel completamente nuevo en la gestión del ecosistema digital del hogar. El dispositivo destaca no solo por su calidad de sonido, sino también por sus capacidades de IA. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El nuevo modelo de Google Home sustituye al anterior dispositivo Nest Audio. Según datos de ixbt.com, el precio del gadget se ha fijado en 100 dólares. Aunque inicialmente se esperaba su salida al mercado en primavera, se ha anunciado que las entregas comenzarán el 25 de junio de 2026. También hay cambios significativos en el diseño: ahora los indicadores de estado no están detrás de la rejilla del dispositivo, sino en un anillo luminoso en la parte inferior.

Gemini: Una nueva era para el asistente inteligente

La característica principal del dispositivo es su funcionamiento con el sistema de IA Gemini, que sustituye a Google Assistant. Este sistema tiene la capacidad de comprender comandos complejos y de múltiples pasos del usuario. Por ejemplo, el usuario puede dar instrucciones integradas como "baja la luz del salón, pon música jazz y pon un temporizador de 20 minutos". Lo más importante es que Gemini recuerda el contexto de la conversación, lo que elimina la necesidad de repetir la frase "OK Google" en cada intervención.

La compañía presenta el dispositivo en cuatro colores: porcelana (blanco), nogal (gris oscuro), jade (verde) y baya (rojo). Cabe señalar que las dos últimas variantes de color son exclusivas para el mercado de EE. UU. Para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, se espera que los modelos blanco y gris sean más accesibles a través del mercado internacional.

Calidad de sonido y especificaciones técnicas

El Google Home está equipado con un sistema de sonido envolvente de 360 grados, que proporciona un sonido de calidad uniforme en cualquier punto de la habitación. Además, los usuarios pueden aprovechar las siguientes funciones:

Combinar dos altavoces para formar un par estéreo;

Crear un sistema de sonido espacial junto con el Google TV Streamer;

Utilizarlo como hub de hogar inteligente a través de los protocolos Matter y Thread Border Router;

Reconocimiento preciso de comandos mediante modelos locales de reducción de ruido y cancelación de eco.

Para utilizar todas las capacidades del dispositivo, incluyendo la función de conversación en vivo Gemini Live y los informes diarios Google Home Brief, se requiere una suscripción a Google Home Premium. El precio de este servicio es de 10 o 20 dólares al mes según el plan. Aunque el dispositivo no soporta el último protocolo Thread 1.4, sino la versión 1.3, cumple plenamente con los estándares actuales de hogar inteligente.

Esta novedad lleva la lucha de Google contra competidores como Amazon y Apple en el mercado del hogar inteligente a una nueva etapa. La integración directa de la IA en los electrodomésticos servirá para hacer que los hogares sean más autónomos y comprensivos en el futuro.