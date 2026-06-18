Computex 2026: Ocypus presenta sistemas de refrigeración de geometría variable

En la prestigiosa feria Computex 2026 celebrada en Taiwán, la marca Ocypus presentó nuevos productos que han dejado boquiabiertos a los entusiastas de la informática. La empresa no solo mostró sistemas de refrigeración líquida (SST) tradicionales, sino también dispositivos mecánicamente variables que gestionan dinámicamente el flujo de aire dentro de la caja. Se espera que estas innovaciones lleven la eficiencia y la estética de los PC gaming modernos a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La estrella de la presentación fue el modelo Omega L36 Ultra ENG Limited. Este sistema de refrigeración de 360 mm se producirá en cantidades limitadas, concretamente solo 200 unidades. La particularidad del dispositivo es que, cuando aumenta la temperatura del CPU, unos «pétalos» especiales en el bloque de la bomba se abren, cambiando su geometría. Este mecanismo, junto con el ventilador interno, proporciona aire adicional no solo al CPU, sino también a los radiadores VRM y a los módulos de RAM circundantes. Según ixbt.com, el precio de este modelo exclusivo se ha fijado en 300 dólares.

Nuevos enfoques en sistemas de refrigeración

La empresa también ofrece el modelo Omega L36 Air ARGB para el mercado masivo. Aunque su precio es la mitad que el de la versión Ultra (160 dólares), sus capacidades no son menores. Cuenta con una pantalla de 3,5 pulgadas y un marco móvil que se expande según la temperatura. También se presentó el modelo Delta L36 Elite ARGB Digital. Los ingenieros de Ocypus utilizaron una superficie de espejo con efecto holográfico en lugar de una pantalla OLED estándar, lo que otorga al dispositivo un aspecto futurista único.

Otra serie interesante son los modelos Sigma L36 EX y L42 EX, equipados con pantallas casi cuadradas de 3,95 pulgadas. A través de estas pantallas, los usuarios pueden monitorear los parámetros del sistema, animaciones o videos mediante un software especial. El modelo grande con radiador de 420 mm está destinado a CPUs de alto rendimiento, con una capacidad eficiente de disipación de calor.

Cajas modernas y funcionales

Delta C40: Un modelo compacto con panel frontal de acabado en madera y rejilla metálica.

Un modelo compacto con panel frontal de acabado en madera y rejilla metálica. Sigma C50 Air ARGB: Una caja vertical con cristal frontal curvado, con posibilidad de instalar una pantalla IPS independiente de 5,5 pulgadas.

Una caja vertical con cristal frontal curvado, con posibilidad de instalar una pantalla IPS independiente de 5,5 pulgadas. Iota C74 Curve ARGB: Una caja tipo «acuario» con laterales y frontal de cristal curvado.

Además de los sistemas de refrigeración, Ocypus mostró tres nuevas cajas:

El modelo Iota C74 viene equipado con cinco ventiladores ARGB, y una de sus esquinas tiene un diseño recortado. Este diseño sirve para dirigir el flujo de aire directamente a la parte central del sistema. En todas las nuevas cajas, los botones y puertos están situados en la parte frontal para mayor comodidad, ya que estos dispositivos estéticos suelen colocarse sobre el escritorio.

Si estas novedades llegan al mercado uzbeko, serán ideales especialmente para los aficionados a los e-sports y los ensambladores de estaciones de trabajo de alta potencia. Las soluciones técnicas de la marca Ocypus demuestran que puede competir con gigantes como ASUS o MSI.