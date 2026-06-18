Lanzamiento del internet satelital Amazon Leo en Uzbekistán

Uzbekistán está dando un paso importante en el campo de las tecnologías digitales: el despliegue de la red Amazon Leo (Project Kuiper), que proporciona internet de alta velocidad a través de satélites de órbita baja. Este proyecto servirá para garantizar una comunicación estable y de calidad incluso en las zonas más remotas de la república. Así lo informa Ixbt.com.

Según la declaración del Ministro de Tecnologías Digitales, Sherzod Shermatov, en el marco del foro internacional de inversiones de Taskent, se espera que el acuerdo para el lanzamiento de este servicio se firme próximamente. El ministro destacó que el sistema Amazon Leo podría incluso superar a la popular red Starlink en cuanto a parámetros técnicos y competitividad.

Una vez firmado el nuevo acuerdo, se habilitará el uso libre de los terminales Amazon Leo en el territorio de Uzbekistán. Esto es de gran importancia especialmente para las zonas montañosas, desérticas y aldeas remotas donde es difícil instalar líneas tradicionales de fibra óptica. De este modo, habrá acceso a internet de alta velocidad en todos los puntos del país.

Competencia con Starlink y capacidades técnicas

La compañía Amazon ha acelerado el lanzamiento de sus satélites de órbita baja (Low Earth Orbit — LEO). Según datos de ixbt.com, el cohete europeo Ariane 6 puso recientemente en órbita con éxito 36 satélites de Amazon. Actualmente, cientos de dispositivos terminados esperan los próximos vuelos en la base de la empresa en Florida.

Según los expertos, la entrada del proyecto de Amazon en el mercado uzbeko intensificará la competencia saludable en el sector. Esto podría no solo mejorar la calidad del servicio, sino también sentar las bases para la reducción de precios para los consumidores finales. Se prevé que la red Amazon Leo esté plenamente operativa a partir de 2026.

Actualmente, el gobierno de Uzbekistán trabaja en la modernización de la infraestructura digital y en la ampliación del acceso a los recursos de información para todos los estratos de la población. La cooperación con Amazon es parte integral de estos objetivos estratégicos y apoya las aspiraciones del país de convertirse en un hub IT regional.

En el marco del proyecto se esperan los siguientes resultados: