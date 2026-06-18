El precio del iPhone 17 Pro cae drásticamente en Rusia: el flagship sigue abaratándose

El iPhone 17 Pro, el smartphone flagship de Apple presentado el año pasado, continúa bajando considerablemente de precio en el mercado minorista ruso. Desde el inicio de las ventas, el precio del dispositivo ha alcanzado un mínimo récord, lo que crea una oportunidad conveniente para los usuarios que planean comprar el nuevo modelo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de la publicación Hi-Tech Mail, a mediados de junio, el modelo iPhone 17 Pro con 256 GB de memoria interna puede encontrarse en puntos de venta por un promedio de 82,5 mil rublos. En los grandes marketplaces, los precios comienzan desde los 85,5 mil rublos. Para comparar, en mayo de este año, el dispositivo se vendía casi 4 mil rublos más caro. Esto confirma que el precio del flagship ha entrado en una tendencia a la baja estable.

En el último mes, el precio del smartphone ha bajado aproximadamente un 5 %, y en el último semestre más de un 10 %. Analizando la dinámica de precios, la mayor caída se observó en los primeros meses tras el lanzamiento. Por ejemplo, mientras que el iPhone 17 Pro salió a la venta desde los 165 mil rublos en septiembre de 2025, para enero de 2026 su precio se había estabilizado en torno a los 92–95 mil rublos.

Especificaciones técnicas y novedades

El modelo iPhone 17 Pro se diferencia de las generaciones anteriores no solo por su diseño, sino también por sus características técnicas. El dispositivo está equipado con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, que muestra altos índices de precisión y brillo de imagen. El corazón del smartphone es el chip Apple A19 Pro de alto rendimiento.

Una de las características principales de este modelo es su apariencia y estructura. El iPhone 17 Pro cuenta con un cuerpo totalmente de aluminio y un bloque de cámara actualizado. Además, los ingenieros de Apple han implementado un nuevo sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor. Esta solución sirve para eliminar el problema del sobrecalentamiento del smartphone durante juegos pesados y tareas complejas.

El sistema de cámaras también ha sido mejorado significativamente, ofreciendo las siguientes capacidades:

Módulo de cámara principal triple de 48 megapíxeles;

Teleobjetivo mejorado con zoom híbrido de 40x;

Tecnología de captura de alta calidad en condiciones de poca luz.

Además, el dispositivo cuenta con una batería de capacidad ampliada, lo que ha aumentado significativamente el tiempo de autonomía. La caída de precios en el mercado ruso suele influir indirectamente en los precios del mercado "gris" en los países vecinos de Asia Central, incluido Uzbekistán. Esto permite esperar que los precios de este modelo también bajen ligeramente en nuestra región próximamente.