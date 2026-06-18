El Samsung Galaxy S27 podría carecer de las actualizaciones esperadas

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El Samsung Galaxy S27 podría carecer de las actualizaciones esperadas

Aunque el gigante tecnológico surcoreano Samsung ha comenzado a trabajar en sus futuros smartphones insignia, la información inicial podría decepcionar a muchos. Según fuentes de la cadena de suministro citadas por la publicación Naver, se espera que el modelo base del Galaxy S27 no tenga cambios significativos en la pantalla y la cámara. Así lo informa la noticia.

En la etapa actual, no hay indicios de que se estén desarrollando paneles de pantalla completamente nuevos o módulos de cámara mejorados para el nuevo dispositivo. Esto significa que el Galaxy S27 podría heredar las especificaciones técnicas del Galaxy S26 (que aún no ha sido presentado) e incluso de modelos anteriores. En los últimos años, Samsung ha centrado su atención en la versión Ultra, limitándose a pequeños cambios evolutivos en los modelos base.

Estrategia de reducción de costos

La falta de cambios en la pantalla podría deberse a razones económicas. Según la información, Samsung planea abandonar los productos de su propia división Samsung Display para pasar a los paneles OLED desarrollados por la empresa china BOE. Esto permitiría ahorrar aproximadamente 5 dólares por panel.

Aunque 5 dólares parezca una cifra pequeña, para flagships que se venden por millones de unidades, esto tiene un impacto significativo en los beneficios de la empresa. Sin embargo, para los usuarios, esto podría percibirse como un estancamiento tecnológico, ya que los competidores, especialmente las marcas chinas, están aumentando drásticamente el brillo y la calidad de las pantallas.

Todo puede cambiar todavía

Cabe señalar que aún quedan aproximadamente nueve meses para la presentación oficial de la serie Galaxy S27. Los dispositivos se encuentran actualmente en la fase inicial de diseño. Durante este tiempo, es posible que los ingenieros de Samsung cambien la lista de proveedores o decidan añadir nuevos componentes.

En el mercado de Uzbekistán, los flagships de Samsung siempre han tenido un gran prestigio. Si no hay cambios significativos en el modelo base, la atención de los consumidores podría centrarse más en el modelo Ultra o en los flagships del año pasado, ahora más económicos. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, los insiders predicen que el enfoque conservador de Samsung continuará.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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