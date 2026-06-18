Apple se ve obligada a flexibilizar el monopolio de App Store en Brasil

Apple ha anunciado cambios significativos en las reglas de distribución de aplicaciones iOS y procesamiento de pagos en el mercado brasileño. A partir de ahora, los desarrolladores en este país podrán distribuir sus productos no solo a través de la App Store oficial, sino también mediante tiendas de aplicaciones alternativas. Este paso se considera como una nueva grieta en el ecosistema cerrado del gigante tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Estos cambios son el resultado de un acuerdo entre Apple y el organismo regulador de la competencia de Brasil, el CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). De este modo, Brasil se convierte en el siguiente gran mercado, después de la Unión Europea y Japón, que obliga a Apple a flexibilizar sus normas. Estos procesos demuestran que la lucha contra el monopolio de las plataformas tecnológicas se está intensificando a nivel global.

Medidas de seguridad y nuevos requisitos

Los representantes de Apple destacan que, aunque se permitan tiendas alternativas, la seguridad seguirá siendo el centro de atención. Todas las aplicaciones distribuidas fuera de la App Store deben pasar por una verificación notarial específica. Asimismo, se implementarán requisitos de autorización independientes para los operadores de plataformas alternativas. Estas medidas están destinadas a proteger a los usuarios, especialmente a los niños, contra el contenido inapropiado y el fraude.

Las condiciones financieras para los desarrolladores también han cambiado. Apple presentó un contrato de licencia actualizado para sus operaciones en Brasil. Según este, se implementará una comisión del 5 % denominada Core Technology Commission (CTC). Este sistema fue probado previamente en la Unión Europea y se aplica independientemente de dónde se distribuya la aplicación (App Store, sitio web o tienda alternativa).

Tendencia global y consecuencias

En los últimos años, Apple ha estado bajo la presión de organismos reguladores en todo el mundo. Por ejemplo, en EE. UU., tras el proceso judicial con Epic Games, la empresa se vio obligada a permitir que los desarrolladores redirijan a los usuarios a sistemas de pago externos. La situación en Brasil es la continuación lógica de estas luchas jurídicas y económicas.

Los desarrolladores brasileños tienen hasta el 6 de julio de 2026 para aceptar los nuevos términos. Según los expertos, estos cambios podrían servir de ejemplo para otros países en desarrollo, incluida la región de Asia Central. Si esta práctica tiene éxito en los grandes mercados, se espera que los usuarios de iPhone tengan más libertad para instalar aplicaciones en todo el mundo.

Según ixbt.com, Apple no tomó esta medida voluntariamente, sino para adaptarse a los requisitos legales locales y evitar multas millonarias. Esto indica que el concepto de «jardín vallado» (walled garden) en el mundo tecnológico se está desmoronando gradualmente.