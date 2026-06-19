La startup Baseten, activa en el campo de las tecnologías de AI, está a punto de cerrar una nueva y masiva ronda de inversión. Según el WSJ, la empresa planea recaudar 1.500 millones de dólares, lo que elevaría su valoración total a 13.000 millones de dólares a corto plazo. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Este éxito financiero fue inesperado para los expertos del sector, ya que Baseten había recaudado 300 millones de dólares hace solo cinco meses. Mientras que en aquel momento la empresa estaba valorada en 5.000 millones de dólares, el nuevo acuerdo significa que su valor ha aumentado un 160 % en menos de medio año. Este ritmo de crecimiento demuestra cuán alto es el interés por la infraestructura de AI.

Un enfoque particular en la estrategia de inversión

Lo interesante es que esta ronda se está llevando a cabo mediante un método llamado «split-priced». Este método permite a las startups mostrar una valoración total más alta sobre el papel. Según los datos, algunos inversores están aportando fondos basados en una valoración de 13.000 millones de dólares, mientras que para otros la cifra se ha fijado en 11.000 millones de dólares. Esta estrategia se utiliza para mantener el prestigio de los inversores principales y enviar una señal positiva al mercado.

La nueva ronda de inversión está liderada por grandes fondos como Spark Capital, Sands Capital, Altimeter Capital y Wellington Management. Fundada en 2019, Baseten se ha convertido en uno de los participantes que más se beneficia de la «fiebre del oro de la inferencia» en el sector de la AI.

¿Por qué es importante la tecnología de inferencia?

La inferencia es el proceso que realiza un modelo de AI después de recibir la solicitud del usuario (prompt). Baseten se especializa precisamente en aumentar la velocidad de procesamiento y reducir los costes en esta etapa. La empresa promete ahorrar dinero a los clientes corporativos dirigiendo las solicitudes a los modelos más adecuados, especialmente a alternativas open source más económicas y eficientes.

Mientras gigantes como OpenAI, Google y Microsoft desarrollan sus propios modelos, startups como Baseten construyen la capa de infraestructura necesaria para aplicar estos modelos en la práctica. Esto es crucial también para las empresas tecnológicas en mercados emergentes como Uzbekistán, ya que el principal obstáculo para implementar la AI es precisamente el coste de la potencia de cálculo.

Según los expertos, los enormes fondos que Baseten está recaudando podrían despertar preocupaciones sobre la formación de una burbuja en el mercado de la AI. Sin embargo, la creciente demanda real de servicios de inferencia sirve de base para justificar estas inversiones.