Nueva forma de recuperación rápida de cuentas implementada en el mensajero Max

·16·Tecnología
Nueva forma de recuperación rápida de cuentas implementada en el mensajero Max

El mensajero ruso Max ha simplificado significativamente el proceso de recuperación de cuentas bloqueadas para sus usuarios. Ahora, los usuarios de la plataforma podrán restaurar automáticamente el acceso a sus perfiles sin tener que contactar al servicio de soporte técnico. Esta novedad sirve para aumentar la eficiencia del uso del sistema. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El nuevo sistema se basa en la tecnología Mobile ID de los operadores de telefonía, que permite una verificación rápida de la identidad del usuario a través de su número. Según ixbt.com, esta función está disponible por ahora solo para usuarios con tarjetas SIM rusas que no estén en roaming. Esto asegura el funcionamiento preciso del sistema como medida de seguridad.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de recuperación?

El proceso de recuperación de la cuenta consta de varias etapas y se realiza directamente en la aplicación móvil. Tras un intento de inicio de sesión fallido, se ofrece al usuario un enlace especial. Posteriormente, el sistema compara los datos con la base de datos del operador a través del navegador y confirma la identidad.

Existen varios requisitos técnicos para que el proceso sea exitoso. Específicamente, el usuario debe desactivar temporalmente el servicio VPN y la conexión Wi-Fi, utilizando los datos móviles. Solo entonces se requiere ingresar el número de teléfono y la contraseña en la aplicación Max y presionar el botón de recuperación.

Si el método automático no funciona por alguna razón, los usuarios pueden utilizar el método tradicional, es decir, enviar una solicitud escrita al servicio de soporte. Sin embargo, el nuevo sistema es capaz de resolver el problema sin intervención humana en la mayoría de los casos.

Funciones adicionales para usuarios de iPhone

Cabe destacar que recientemente se restableció la posibilidad de recibir notificaciones push del mensajero Max para los propietarios de iPhone. Sin embargo, este proceso tiene una forma ligeramente diferente. Las notificaciones no se envían a través de la aplicación principal, sino mediante la versión web a través de la dirección web.max.ru.

Estos cambios están orientados a aumentar la competitividad de la plataforma Max. Tales soluciones tecnológicas también son interesantes para los usuarios uzbekos, ya que los servicios integrados con los operadores móviles locales podrían impulsar el desarrollo de los mensajeros regionales en el futuro.

MaxMensajeríaMobile IDTecnologíaRusia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Adobe integra la IA Firefly en sus aplicacionesAdobe integra la IA Firefly en sus aplicacionesHoy, 18:29De los zapatos a la AI: la marca Allbirds renace como SmartbirdDe los zapatos a la AI: la marca Allbirds renace como SmartbirdHoy, 18:21La carrera de la AI dispara los precios de los componentes de servidoresLa carrera de la AI dispara los precios de los componentes de servidoresHoy, 17:23Implementación de un sistema de código QR universal único en Rusia: pagos más sencillosImplementación de un sistema de código QR universal único en Rusia: pagos más sencillosHoy, 16:54Elon Musk desmiente rumores de despidos masivos en xAI y CursorElon Musk desmiente rumores de despidos masivos en xAI y CursorHoy, 16:29SpaceX construye un centro masivo de 1.800 millones de dólares para Starship en FloridaSpaceX construye un centro masivo de 1.800 millones de dólares para Starship en FloridaHoy, 15:53
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado