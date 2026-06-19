Nueva forma de recuperación rápida de cuentas implementada en el mensajero Max

El mensajero ruso Max ha simplificado significativamente el proceso de recuperación de cuentas bloqueadas para sus usuarios. Ahora, los usuarios de la plataforma podrán restaurar automáticamente el acceso a sus perfiles sin tener que contactar al servicio de soporte técnico. Esta novedad sirve para aumentar la eficiencia del uso del sistema. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El nuevo sistema se basa en la tecnología Mobile ID de los operadores de telefonía, que permite una verificación rápida de la identidad del usuario a través de su número. Según ixbt.com, esta función está disponible por ahora solo para usuarios con tarjetas SIM rusas que no estén en roaming. Esto asegura el funcionamiento preciso del sistema como medida de seguridad.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de recuperación?

El proceso de recuperación de la cuenta consta de varias etapas y se realiza directamente en la aplicación móvil. Tras un intento de inicio de sesión fallido, se ofrece al usuario un enlace especial. Posteriormente, el sistema compara los datos con la base de datos del operador a través del navegador y confirma la identidad.

Existen varios requisitos técnicos para que el proceso sea exitoso. Específicamente, el usuario debe desactivar temporalmente el servicio VPN y la conexión Wi-Fi, utilizando los datos móviles. Solo entonces se requiere ingresar el número de teléfono y la contraseña en la aplicación Max y presionar el botón de recuperación.

Si el método automático no funciona por alguna razón, los usuarios pueden utilizar el método tradicional, es decir, enviar una solicitud escrita al servicio de soporte. Sin embargo, el nuevo sistema es capaz de resolver el problema sin intervención humana en la mayoría de los casos.

Funciones adicionales para usuarios de iPhone

Cabe destacar que recientemente se restableció la posibilidad de recibir notificaciones push del mensajero Max para los propietarios de iPhone. Sin embargo, este proceso tiene una forma ligeramente diferente. Las notificaciones no se envían a través de la aplicación principal, sino mediante la versión web a través de la dirección web.max.ru.

Estos cambios están orientados a aumentar la competitividad de la plataforma Max. Tales soluciones tecnológicas también son interesantes para los usuarios uzbekos, ya que los servicios integrados con los operadores móviles locales podrían impulsar el desarrollo de los mensajeros regionales en el futuro.