De los zapatos a la AI: la marca Allbirds renace como Smartbird

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De los zapatos a la AI: la marca Allbirds renace como Smartbird

La marca Allbirds, conocida mundialmente por sus cómodas zapatillas, ha llevado a cabo una transformación inesperada. La compañía vendió por completo su negocio de calzado y ahora entra en el mercado de infraestructura de inteligencia artificial (AI) bajo el nombre de Smartbird. Este cambio es calificado por muchos analistas como uno de los giros más inusuales de Silicon Valley. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La empresa vendió su división de calzado por 43 millones de dólares y recaudó otros 100 millones de dólares a través de la bolsa. Ahora, estos fondos se destinarán al desarrollo de la nueva dirección. Nadia Carlsten, exdirectiva de AWS (Amazon Web Services) y doctora en ciencias de la ingeniería, ha sido nombrada directora ejecutiva (CEO) de Smartbird.

Una nueva era que comienza sin empleados

Lo curioso es que, al momento de su nombramiento, la nueva directora no tenía ningún empleado a su cargo. En una entrevista con TechCrunch, la Sra. Carlsten explicó que actualmente está dedicada a formar un equipo completamente nuevo y a buscar oficinas. Según sus palabras, todos los procesos relacionados con el negocio del calzado han finalizado oficialmente.

Smartbird se presenta como un proveedor de infraestructura de AI. Planean ofrecer la potencia de cálculo necesaria para el entrenamiento y la ejecución de modelos de deep learning. Sin embargo, la empresa no pretende competir con los servicios de nube comunes, sino enfocarse en clientes que priorizan la soberanía de los datos.

Prioridad a la seguridad y privacidad de los datos

Según Nadia Carlsten, Smartbird no competirá directamente con los grandes jugadores del mercado o los servicios neo-cloud. Los principales clientes de la empresa serán organizaciones que, por razones políticas o comerciales, deseen mantener el control total sobre sus servidores. Esto podría incluir grandes empresas de los sectores farmacéutico, energético, financiero y gubernamental.

Mientras muchas empresas prueban herramientas de AI, Smartbird les ofrece un entorno seguro para gestionar sus propios modelos personalizados. Carlsten planea poner en marcha clústeres de computación para varios clientes antes de finales de año.

Cabe destacar que gigantes como Hewlett Packard y Equinix ya ofrecen sus servicios en este sector. El principal desafío para Smartbird será soportar esta competencia y cumplir las expectativas de los inversores con un equipo que aún no está formado. Mientras algunos consideran este paso de Allbirds como un riesgo, otros lo ven como la única forma de adaptarse a la era de las tecnologías modernas.

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