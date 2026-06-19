Mukesh Ambani quiere convertir a la India en un centro de inteligencia artificial

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Mukesh Ambani quiere convertir a la India en un centro de inteligencia artificial

El conglomerado Reliance Industries, liderado por el hombre más rico de la India, Mukesh Ambani, ha anunciado su intención de convertirse en el campeón nacional en la carrera global de la inteligencia artificial (AI). La empresa está lanzando servicios de AI a gran escala destinados a cada llamada telefónica, aplicación móvil y hogar inteligente. Este paso no es solo una innovación tecnológica, sino una acción estratégica destinada a reducir la dependencia de la India de las tecnologías de EE. UU. y China. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

En la reunión anual de accionistas celebrada en Mumbai, los representantes de Reliance presentaron un nuevo asistente llamado Jio Call Agent. Este asistente de AI puede unirse directamente a las conversaciones telefónicas, convertir el habla en texto, preparar resúmenes e incluso realizar tareas como pedir un taxi o pedir comida. Según ixbt.com, el servicio se puede activar simplemente mediante el comando « Hey Jio ».

Desde llamadas telefónicas hasta sistemas de hogar inteligente

Reliance no integra su servicio como una aplicación separada, sino directamente en la red de telecomunicaciones. Esto permite que los más de 500 millones de usuarios de la red Jio utilicen la AI sin aplicaciones adicionales. Además, la aplicación MyJio ha sido actualizada para que pueda activar tarjetas eSIM o elegir planes de roaming mediante solicitudes en lenguaje natural en nombre del usuario.

La empresa no se limita a las comunicaciones móviles y también presentó una pantalla inteligente llamada TeleFrame para los hogares. Este dispositivo, similar a los productos de Amazon y Google, proporciona automáticamente al usuario información meteorológica, agenda y recordatorios del hogar. Con esto, Ambani pretende convertir la AI en una parte integral de la vida cotidiana.

Cooperación global e intereses nacionales

En su discurso, Mukesh Ambani subrayó que la India no debe ser simplemente un consumidor de tecnologías importadas, sino que debe convertirse en un creador y líder global de la AI. Con este objetivo, Reliance está reforzando su cooperación con gigantes mundiales como NVIDIA, Google y Meta. La empresa planea invertir 110 mil millones de dólares para desarrollar la infraestructura de AI.

Teniendo en cuenta las necesidades específicas de la India, las nuevas tecnologías se distinguen por su capacidad de funcionar en 22 idiomas locales del país. Reliance también anunció los siguientes servicios de AI especializados para sectores sociales:

  • JioHealthIQ — asistente inteligente para el sector de la salud ;
  • JioLearnIQ — soluciones de AI para el sistema educativo ;
  • JioKrishiIQ — herramienta para mejorar la eficiencia agrícola ;
  • AI Vyapar — plataforma de digitalización para pequeñas y medianas empresas.
Al mismo tiempo, los expertos centran su atención en la cuestión de la seguridad de los datos del usuario. Aunque Reliance ha indicado que todos los servicios funcionan con el consentimiento del usuario, aún no ha dado una respuesta clara a las preguntas sobre si los datos recopilados se utilizan para entrenar modelos de AI. A pesar de ello, estos proyectos se ven como un gran paso hacia la independencia tecnológica de la India.

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