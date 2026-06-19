Se ha producido un giro inesperado en el mundo de la inteligencia artificial: el gobierno de EE. UU. ha decidido restringir el uso de los modelos más recientes y potentes de Anthropic: las plataformas Fable 5 y Mythos 5. Aunque esta medida se tomó desde la perspectiva de la seguridad nacional, está provocando grandes debates y resultados inesperados en el mundo tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Se dice que la prohibición fue causada por una vulnerabilidad detectada por investigadores de Amazon. Según la información, los especialistas encontraron una forma de evadir las barreras de seguridad (guardrails) del modelo Fable 5. Esto podría generar el riesgo de que la inteligencia artificial se utilice con fines maliciosos. Según informa TechCrunch, expertos en ciberseguridad han criticado esta decisión mediante una carta abierta.

Sospechas detrás de la prohibición y problemas de seguridad

Representantes de Anthropic y un grupo de investigadores independientes señalan que estas vulnerabilidades no son exclusivas del modelo Fable 5. Tales métodos de «jailbreak » existen actualmente en casi todos los grandes modelos de lenguaje del mercado. Por ello, los expertos consideran sospechoso que el gobierno tome medidas tan estrictas específicamente contra los productos de Anthropic.

Los analistas políticos evalúan esta situación como una nueva manifestación de las complejas relaciones entre Anthropic y la actual administración Trump. Los periodistas de TechCrunch discutieron en el podcast Equity que detrás de esta prohibición podría haber presiones políticas y no solo cuestiones de seguridad.

Publicidad inesperada y perspectivas de IPO

Curiosamente, esta prohibición podría traer un beneficio inesperado para la marca Anthropic. Normalmente, las tecnologías consideradas «peligrosas» e prohibidas a nivel gubernamental despiertan un interés especial entre inversores y usuarios. Se percibe como una señal indirecta de que el modelo es realmente extremadamente potente y capaz.

Mientras Anthropic se prepara para su oferta pública inicial (IPO), este revuelo podría influir positivamente en el valor de las acciones de la empresa. Para los desarrolladores y las grandes corporaciones, la plataforma de Anthropic sigue siendo una de las direcciones más atractivas.

Esta situación también es de gran importancia para los especialistas y entusiastas de la inteligencia artificial en Uzbekistán. Estas restricciones a escala global definen cómo se regularán las tecnologías AI en el futuro. La prohibición de los modelos de Anthropic podría abrir nuevas oportunidades para gigantes competidores como OpenAI y Google o, por el contrario, iniciar una era de censura estricta para todo el sector.