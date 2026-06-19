Google Gemini Live es más inteligente: ahora recuerda conversaciones pasadas

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Google Gemini Live es más inteligente: ahora recuerda conversaciones pasadas

La corporación Google ha anunciado una actualización importante para su asistente de inteligencia artificial por voz Gemini Live. Ahora, el sistema tiene la capacidad de recordar el historial de interacciones previas con el usuario y utilizarlas en conversaciones futuras. Este paso es un cambio estratégico para convertir la plataforma Gemini Live de un simple ejecutor de comandos de voz en un verdadero asistente personal. Así lo informa Ixbt.com.

Anteriormente, el sistema Gemini Live se limitaba únicamente al marco de la comunicación actual. La funcionalidad actualizada le permite acceder a la "memoria" de todas las conversaciones pasadas. Esto significa que basta con que el usuario mencione una vez sus reglas dietéticas, fechas familiares importantes o pasatiempos favoritos para que el asistente recuerde estos datos y no los vuelva a preguntar la próxima vez.

Integración con YouTube y Google Workspace

Según la información de ixbt.com, la actualización no solo mejora la memoria, sino que también amplía las capacidades de trabajo con servicios externos. A través de la función Connected Apps, Gemini Live ahora puede acceder directamente a YouTube, Google Workspace y herramientas de creación de imágenes durante la conversación. Esto permite al usuario buscar videos o trabajar con documentos sin detener la charla de voz.

Por ejemplo, mientras el usuario conversa con Gemini Live, puede pedir que encuentre un video sobre un tema específico o que cree una imagen basada en una descripción proporcionada. La AI realiza estas tareas en tiempo real y presenta el resultado. Se espera que esta integración facilite significativamente los procesos de trabajo diarios para los usuarios del ecosistema de Google.

En cuanto a la seguridad, Google destaca que estas nuevas funciones operan dentro del marco de los permisos otorgados previamente por el usuario. Es decir, la AI solo tendrá acceso a la información autorizada y a los datos abiertos de su cuenta personal, lo cual es fundamental para garantizar la privacidad de los datos personales.

Esta noticia también es relevante para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán. Actualmente, muchos usuarios utilizan la interfaz de Gemini para la planificación diaria y la búsqueda de información. La capacidad del asistente de voz para comprender el contexto y analizar conversaciones pasadas aumenta exponencialmente la eficiencia del asistente, especialmente para quienes se comunican en inglés y otros idiomas compatibles.

En conclusión, Google se enfoca en personalizar aún más su AI en la carrera contra competidores como OpenAI y Microsoft. Gemini Live ya no es solo un robot que responde preguntas, sino que se está convirtiendo en un compañero digital que conoce las preferencias y el estilo de vida del usuario.

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Abror Shuhratov
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