Fusión nuclear controlada: miles de millones invertidos en una revolución energética

La humanidad ha soñado durante mucho tiempo con reproducir artificialmente la energía solar en la Tierra mediante la tecnología de fusión nuclear. Hasta hace poco, esta idea era solo tema de obras de ciencia ficción y teorías a largo plazo, pero hoy la situación ha cambiado radicalmente. En los últimos años, el volumen de inversiones en este campo ha aumentado drásticamente, convirtiendo la energía de fusión en una tecnología real que podría trastocar mercados de billones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según datos de Ixbt.com, este salto tecnológico se basa en tres factores clave: chips informáticos más potentes, algoritmos complejos de AI y imanes superconductores de alta temperatura. Estos logros han permitido a los científicos crear modelos de reactores más precisos, realizar simulaciones complejas e implementar nuevos métodos de control del plasma. A finales de 2022, el anuncio del Departamento de Energía de EE. UU. sobre la obtención de más energía de la consumida durante el experimento reforzó aún más la confianza de los inversores.

Commonwealth Fusion Systems: líder del sector

Actualmente, entre las startups de fusión nuclear, Commonwealth Fusion Systems (CFS) ejerce un liderazgo absoluto. La empresa ha logrado atraer casi un tercio de todas las inversiones privadas realizadas en el sector hasta la fecha. En su última ronda de inversión, CFS recaudó otros 863 millones de dólares, acercando su capital total a los 3.000 millones de dólares. Esta cifra coloca a la empresa a la vanguardia de la carrera por construir un reactor de fusión comercial.

CFS está construyendo actualmente un dispositivo de prueba único llamado Sparc en el estado de Massachusetts. Este dispositivo tiene un diseño llamado «tokamak», cuya forma recuerda a una rosquilla. Utiliza cintas superconductores de alta temperatura. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de estas cintas, se genera un campo magnético potente que comprime el plasma sobrecalentado y evita que toque las paredes. El calor liberado por la reacción se convierte en vapor para accionar turbinas eléctricas.

Planes futuros y grandes asociaciones

El fundador y CEO de CFS, Bob Mumgaard, fue investigador del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y trabajó en el diseño de imanes. La empresa planea poner en marcha el reactor Sparc a finales de 2026 o principios de 2027. Si este proyecto tiene éxito, a finales de la década comenzará la construcción de la primera planta eléctrica comercial llamada Arc. Se espera que el reactor Arc tenga una capacidad de producción de 400 MW de energía eléctrica.

Las perspectivas del proyecto son tan altas que incluso los gigantes tecnológicos están interesados. Por ejemplo, Google ha llegado a un acuerdo para comprar la mitad de la energía que producirá la futura planta Arc. El hecho de que inversores prestigiosos como Bill Gates y su fondo Breakthrough Energy Ventures respalden a CFS demuestra la fiabilidad del proyecto.

En conclusión, la fusión nuclear ya no es solo una teoría. Si estas startups logran sus objetivos, el mundo tendrá una fuente de energía casi ilimitada, limpia y segura. Esto, sin duda, iniciaría una nueva era en la lucha contra el cambio climático y en la garantía de la seguridad energética global.