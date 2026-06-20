Google Sheets ahora es más inteligente para los usuarios uzbekos

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Google Sheets ahora es más inteligente para los usuarios uzbekos

La corporación Google ha anunciado la integración completa de su sistema de AI Gemini en el servicio Google Sheets, ampliando las capacidades para millones de nuevos usuarios. Ahora, este asistente digital aceptará comandos no solo en inglés, sino también en otras 28 lenguas, incluyendo ruso, español, portugués y árabe. Esta novedad simplifica radicalmente el proceso de gestión de tablas complejas para especialistas de datos y usuarios comunes. Así lo informa Ixbt.com.

Anteriormente, las funciones de AI dentro de Google Sheets estaban disponibles solo para usuarios en EE. UU. y en idiomas limitados. Ahora, la audiencia global, incluidos los usuarios multilingües de Uzbekistán, pueden crear cálculos complejos y tablas analíticas mediante simples solicitudes de texto con la ayuda de Gemini. Se espera que esta tecnología aumente significativamente la eficiencia de la colaboración en equipos internacionales.

Una nueva era en el procesamiento de datos

El asistente Gemini ayuda al usuario a crear tablas desde cero, escribir fórmulas complejas o preparar informes resumidos basados en datos existentes. Por ejemplo, el usuario solo necesita escribir comandos en su lengua materna como «crear una tabla para seguir el presupuesto del proyecto» o «añadir una columna para calcular el beneficio». La AI rellena automáticamente las celdas necesarias y establece las relaciones lógicas.

Según Ixbt.com, esta actualización es parte del ecosistema Google Workspace, llevando la visualización y el análisis de datos a un nivel intuitivo. Los usuarios ya no necesitan memorizar fórmulas complejas de Excel o Sheets, sino que pueden alcanzar el resultado deseado interactuando con Gemini.

Para utilizar las nuevas funciones, los usuarios deben activar las «funciones inteligentes» en la configuración de Google Workspace. Tras esto, aparecerá el icono de Gemini en el panel lateral de Google Sheets. A través de esta interfaz, se crea la posibilidad de comunicarse directamente con la AI y editar las tablas.

Este soporte lingüístico ampliado está abierto para las siguientes categorías de usuarios:

  • Clientes corporativos de Google Workspace;
  • Usuarios de Google Workspace para instituciones educativas;
  • Titulares de cuentas personales con suscripción a Gemini Advanced.
Este paso de Google podría proporcionar una ventaja competitiva importante frente a Microsoft Excel, ya que la integración de la AI en las tareas diarias de oficina se está convirtiendo en un factor clave para ahorrar tiempo y reducir errores. Para los empresarios y estudiantes en Uzbekistán, esta herramienta ofrece una gran comodidad en la elaboración de informes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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