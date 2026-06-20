Microsoft anuncia los requisitos de Windows 11 26H2: cambios y plazos inesperados

·50·Tecnología
Microsoft anuncia los requisitos de Windows 11 26H2: cambios y plazos inesperados

Microsoft ha revelado la información oficial sobre la próxima gran actualización del sistema operativo Windows 11, la versión 26H2, prevista para el otoño de 2026. Este cambio en la estrategia de la compañía pretende simplificar considerablemente el proceso de actualización del sistema para los usuarios. Según informa ixbt.com, la nueva versión se presentará en un formato compacto que, a diferencia de las anteriores, no requerirá una reinstalación completa del sistema. Esto lo indica Ixbt.com en su noticia .

La actualización de Windows 11 26H2 será técnicamente un pequeño paquete de activación de solo 200 KB. Esto significa que Microsoft está renunciando a las grandes actualizaciones anuales para centrarse más en la estabilidad del sistema. Este paquete simplemente cambiará el número de versión del sistema operativo, el proceso de instalación tomará unos pocos minutos y requerirá solo un reinicio (reboot) del ordenador.

Requisitos del sistema y periodo de soporte

El asunto principal que interesa a la mayoría de los usuarios —los requisitos de potencia técnica de los ordenadores— permanece sin cambios. No es necesario comprar hardware nuevo para instalar Windows 11 26H2. El sistema seguirá funcionando basándose en los requisitos anteriores:

  • Al menos 4 GB de memoria RAM;
  • 64 GB de almacenamiento permanente (SSD o HDD);
  • Procesador de 64 bits con una frecuencia de reloj de 1 GHz.
Microsoft planea lanzar la actualización en octubre de 2026. Los periodos de soporte también están claramente definidos: para los usuarios domésticos, las versiones Home y Pro recibirán actualizaciones de seguridad durante 24 meses (hasta octubre de 2028). Para los usuarios corporativos y educativos (Enterprise, Education), este periodo será de 36 meses, extendiéndose hasta el otoño de 2029.

Además, la compañía está preparando una actualización 26H1 independiente para los chips de nueva generación como NVIDIA N1 y Snapdragon X2. Sin embargo, tampoco se prevén funciones exclusivas en esta versión. Esto demuestra que Microsoft aspira a ofrecer una experiencia de usuario única y estable para todo tipo de dispositivos.

La ausencia de actualizaciones anuales de gran tamaño no significa que el desarrollo de Windows se haya detenido. Al contrario, Microsoft implementará ahora las nuevas funciones gradualmente a través de actualizaciones acumulativas mensuales, en lugar de una vez al año. Este método permite a los usuarios disfrutar más rápidamente de las nuevas capacidades y solucionar errores del sistema con rapidez.

MicrosoftWindows 11TecnologíaActualizaciónOrdenador
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Donald Trump y Anthropic: se suavizan las tensiones sobre la IADonald Trump y Anthropic: se suavizan las tensiones sobre la IAHoy, 14:28La tarjeta gráfica Asus ROG Astral RTX 5090 daña la placa base debido a un sobrecalentamiento extremoLa tarjeta gráfica Asus ROG Astral RTX 5090 daña la placa base debido a un sobrecalentamiento extremoHoy, 12:55Nueva era en la ciberseguridad: presentación del asistente inteligente PT NairaNueva era en la ciberseguridad: presentación del asistente inteligente PT NairaHoy, 12:28Google Sheets ahora es más inteligente para los usuarios uzbekosGoogle Sheets ahora es más inteligente para los usuarios uzbekosHoy, 11:55Suecia se opone al autopiloto de Tesla: el sistema es acusado de exceso de velocidadSuecia se opone al autopiloto de Tesla: el sistema es acusado de exceso de velocidadHoy, 10:57El lanzador Falcon 9 de SpaceX realiza un aterrizaje ruidoso en CaliforniaEl lanzador Falcon 9 de SpaceX realiza un aterrizaje ruidoso en CaliforniaHoy, 10:20
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado