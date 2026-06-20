Microsoft anuncia los requisitos de Windows 11 26H2: cambios y plazos inesperados

Microsoft ha revelado la información oficial sobre la próxima gran actualización del sistema operativo Windows 11, la versión 26H2, prevista para el otoño de 2026. Este cambio en la estrategia de la compañía pretende simplificar considerablemente el proceso de actualización del sistema para los usuarios. Según informa ixbt.com, la nueva versión se presentará en un formato compacto que, a diferencia de las anteriores, no requerirá una reinstalación completa del sistema. Esto lo indica Ixbt.com en su noticia .

La actualización de Windows 11 26H2 será técnicamente un pequeño paquete de activación de solo 200 KB. Esto significa que Microsoft está renunciando a las grandes actualizaciones anuales para centrarse más en la estabilidad del sistema. Este paquete simplemente cambiará el número de versión del sistema operativo, el proceso de instalación tomará unos pocos minutos y requerirá solo un reinicio (reboot) del ordenador.

Requisitos del sistema y periodo de soporte

El asunto principal que interesa a la mayoría de los usuarios —los requisitos de potencia técnica de los ordenadores— permanece sin cambios. No es necesario comprar hardware nuevo para instalar Windows 11 26H2. El sistema seguirá funcionando basándose en los requisitos anteriores:

Al menos 4 GB de memoria RAM;

64 GB de almacenamiento permanente (SSD o HDD);

Procesador de 64 bits con una frecuencia de reloj de 1 GHz.

Microsoft planea lanzar la actualización en octubre de 2026. Los periodos de soporte también están claramente definidos: para los usuarios domésticos, las versiones Home y Pro recibirán actualizaciones de seguridad durante 24 meses (hasta octubre de 2028). Para los usuarios corporativos y educativos (Enterprise, Education), este periodo será de 36 meses, extendiéndose hasta el otoño de 2029.

Además, la compañía está preparando una actualización 26H1 independiente para los chips de nueva generación como NVIDIA N1 y Snapdragon X2. Sin embargo, tampoco se prevén funciones exclusivas en esta versión. Esto demuestra que Microsoft aspira a ofrecer una experiencia de usuario única y estable para todo tipo de dispositivos.

La ausencia de actualizaciones anuales de gran tamaño no significa que el desarrollo de Windows se haya detenido. Al contrario, Microsoft implementará ahora las nuevas funciones gradualmente a través de actualizaciones acumulativas mensuales, en lugar de una vez al año. Este método permite a los usuarios disfrutar más rápidamente de las nuevas capacidades y solucionar errores del sistema con rapidez.