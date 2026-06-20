Computex 2026: MSI presenta un sistema de refrigeración con pantalla de 6,67 pulgadas y la nueva RTX 5090

En la prestigiosa feria Computex 2026 celebrada en Taiwán, MSI mostró una amplia gama de componentes informáticos de gama alta. La estrella principal de la presentación fue el sistema de refrigeración líquida (SJO) MEG CoreLiquid E15 360, equipado con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas. Este dispositivo atrae la atención de gamers y entusiastas no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por sus capacidades visuales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la pantalla del sistema MEG CoreLiquid E15 360 tiene una resolución 2K y está diseñada en forma curva, cubriendo parcialmente el bloque de agua. Esta solución permite al usuario ver la imagen desde diferentes ángulos. Los ingenieros de MSI destacan que la pantalla crea un efecto 3D incluso sin gafas especiales, convirtiendo el interior de la torre en una verdadera obra de arte. El dispositivo se alimenta y controla mediante un solo cable a través de la tecnología EZ Conn, resolviendo el problema de los cables excesivos.

Chasis Premium y refrigeración innovadora

En el stand de la compañía también se exhibió el chasis insignia MEG Maestro 900R. Fabricado con paneles de aluminio y vidrio templado curvo, este chasis posee una estructura interna única. Su característica principal es una plataforma extraíble para la instalación de la placa base, que puede girarse en varias direcciones o usarse fuera de la caja para realizar pruebas. Aunque este modelo se mostró como prototipo el año pasado, ahora está listo para la producción total.

Asimismo, MSI presentó el modelo MPG Vixta 300R AirFlow, más compacto y práctico. Este chasis soporta el concepto Project Zero, lo que significa que todos los cables se conectan por la parte posterior de la placa base. Casi todas las partes del chasis se desmontan sin herramientas, y el panel frontal cuenta con dos grandes ventiladores de 160 milímetros. En la parte inferior, se ha reservado un "piso cero" especial para la fuente de alimentación, dejando un amplio espacio para el flujo de aire.

Para quienes prefieren la refrigeración por aire, se mostró el modelo MPG CoreFrozr AP15. Es un disipador de torre con un radiador de dos secciones y seis tubos de calor. En la parte superior cuenta con una pequeña pantalla digital que muestra datos del sistema (como la temperatura o la frecuencia del CPU). El disipador está diseñado para no interferir con los módulos de RAM de alta altura.

Nueva generación de tarjetas gráficas y fuentes de alimentación

Uno de los exponentes más esperados de la feria fue la tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 32G Lightning Z. MSI ha equipado este modelo insignia con un sistema de refrigeración líquida, lo que permite extraer el máximo rendimiento del chip más potente de NVIDIA. Con 32 GB de memoria de vídeo y una nueva arquitectura, esta tarjeta se convierte en la solución gráfica más potente del mercado.

Para suministrar energía estable a todos estos potentes componentes, se presentó la fuente de alimentación MPG Ai1600TS PCIE5. Cuenta con el conector actualizado 12V-2x6, que garantiza una mayor seguridad y estabilidad. Además, en el stand de MSI también estuvieron presentes las siguientes novedades:

la placa base MPG B850 Carbon Max WiFi;

el teclado magnético Strike Alloy TMR;

el módulo de control Strike Nexus;

la modificación MAG CoreLiquid A13 360 Fabric.

Se espera que estas novedades presentadas por MSI lleguen a los mercados mundiales en los próximos meses, incluyendo las principales tiendas de Uzbekistán. La compañía pone énfasis no solo en la potencia técnica, sino también en la apariencia de los dispositivos y la comodidad de montaje.