Amazon investiga a empleados opuestos a sus centros de IA

La corporación estadounidense Amazon ha iniciado investigaciones internas contra sus propios empleados que se opusieron a la expansión descontrolada de la infraestructura de inteligencia artificial (IA) y exigieron una regulación estatal. Este conflicto se ha convertido en un nuevo punto de tensión sobre la política ecológica del gigante tecnológico y la libertad de expresión de los trabajadores. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El desarrollo de los acontecimientos se intensificó tras las audiencias en el consejo municipal de Seattle. Las autoridades municipales discutieron la posibilidad de declarar un moratorio de un año sobre la construcción de nuevos centros de datos (data-center) a gran escala. Cinco empleados de Amazon participaron en esta reunión, criticando las inversiones de las empresas tecnológicas en el campo de la IA como una «implementación de la inteligencia artificial a cualquier precio».

Según información de ixbt.com, poco después de esta intervención, tres empleados fueron citados a entrevista por el departamento de RRHH (recursos humanos). Se les advirtió que se había iniciado una investigación interna sobre sus intervenciones públicas y que esto podría resultar en medidas disciplinarias, incluso el despido. Los empleados consideran esto como un intento de presión por parte de la empresa y un control del activismo político.

Reglas corporativas y preocupaciones ecológicas

La dirección de Amazon sostiene que esta investigación no se debe a las opiniones personales de los empleados, sino a la violación de las reglas sobre declaraciones no autorizadas en nombre de la empresa. Sin embargo, los trabajadores involucrados en este conflicto son miembros del grupo «Amazon Employees for Climate Justice». Este grupo es conocido previamente por criticar duramente los proyectos ecológicamente dañinos de la compañía.

Cabe destacar que, en 2020, dos fundadores de este grupo fueron despedidos por criticar la política de la empresa. La situación actual ocurre mientras Amazon orienta totalmente su estrategia hacia la inteligencia artificial. La compañía planea gastar hasta 200 mil millones de dólares este año en infraestructura de IA.

Al mismo tiempo, como parte de una reorganización liderada por el CEO de Amazon, Andy Jassy, se espera el recorte de casi 30,000 empleados corporativos. El plan del directivo de convertir la empresa en la «startup más grande del mundo» es recibido de diversas maneras entre los trabajadores. El consumo excesivo de energía y agua de los centros de datos preocupa no solo a los empleados, sino también al público en general.

Encuestas realizadas en EE. UU. indican que una gran parte de la población teme el impacto ambiental de estas instalaciones tecnológicas masivas y la disminución de la calidad de vida. El moratorio adoptado por el consejo municipal de Seattle el 9 de junio es la expresión legal de estas preocupaciones.

En conclusión, esta situación en torno a Amazon refleja un problema global en toda la industria tecnológica: cada vez es más difícil mantener el equilibrio entre el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, los intereses corporativos y las demandas de desarrollo sostenible de la sociedad.