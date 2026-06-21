Uno de los cambios revolucionarios más esperados en el mercado de los smartphones se acerca. Apple está trabajando en su primer dispositivo plegable: el iPhone Ultra. Nueva información sobre la apariencia y los aspectos técnicos de este dispositivo ha causado un gran revuelo en el mundo tecnológico. Según ixbt.com, el conocido insider Jon Prosser ha publicado renders actualizados del gadget esperado. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

Cabe destacar que Jon Prosser, quien difundió esta información, se encuentra actualmente en un proceso legal con Apple. La compañía lo acusa de haber revelado prematuramente el diseño del sistema operativo iOS 26. A pesar de ello, el insider, basándose en sus fuentes, presentó las imágenes más recientes y precisas del diseño del iPhone Ultra. En comparación con los bocetos preliminares, se observan varios cambios constructivos en la nueva versión.

Particularidades del diseño y nuevos botones

Según la nueva información, los elementos del cuerpo del iPhone Ultra estarán dispuestos de manera inusual. Específicamente, el puerto USB-C se ha trasladado al lado izquierdo del dispositivo, mientras que las rejillas del altavoz se encuentran en el lado derecho, divididas en dos grupos. Una de las novedades más interesantes es la aparición de un botón dedicado para controlar la cámara en el chasis. Esto permitirá a los usuarios realizar el proceso de captura de imágenes de manera más cómoda y rápida.

Se espera que el grosor del dispositivo también sorprenda a los usuarios. Según Prosser, el grosor de cada panel del iPhone Ultra en estado abierto es de solo 4,5 mm. Este indicador es más delgado que el del esperado modelo iPhone Air. Para comparar, se dice que el grosor del Samsung Galaxy Z Fold7, considerado el principal competidor, sería de aproximadamente 4,2 mm.

Tecnología de cámara y pantalla

Se espera que la cámara principal del iPhone Ultra conste de dos módulos: lentes principal y ultra gran angular. Se presume que el estilo del bloque de la cámara será similar al del modelo iPhone Air. Los ingenieros de Apple habrían logrado eliminar casi por completo el pliegue central, el mayor problema de las pantallas plegables. Se dice que se eligió una solución cercana a la tecnología aplicada en el modelo Oppo Find N6.

Teniendo en cuenta que las predicciones anteriores de Jon Prosser, incluyendo la información sobre el diseño del iPhone SE 2020, MacBook Pro 13 e iPhone 17 Pro, fueron confirmadas, se puede suponer que estos informes sobre el iPhone Ultra están muy cerca de la realidad. Aunque Apple aún no ha confirmado oficialmente que esté trabajando en un smartphone plegable, las filtraciones indican que la presentación está cerca.

Teniendo en cuenta la alta demanda de productos Apple en el mercado de Uzbekistán, si el iPhone Ultra sale a la venta, sin duda ocupará el lugar líder en el segmento premium del país. Mientras marcas como Samsung y Huawei dominan el segmento de smartphones plegables, la entrada de Apple en este mercado llevará la competencia a un nivel completamente nuevo.