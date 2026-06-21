Donald Trump presenta el nuevo Air Force One equipado con el sistema Starlink

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado al público la nueva versión modernizada del Air Force One, el avión número uno del país. Este Boeing 747 atrae la atención de la comunidad internacional no solo por su lujo, sino también por encarnar los últimos logros tecnológicos. Una de las principales novedades técnicas es la instalación del sistema de comunicación satelital Starlink. Así lo informa Ixbt.com

. Este avión fue un regalo del Estado de Qatar y su valor total se estima en aproximadamente 400 millones de dólares. Según Trump, el avión ha sido profundamente modernizado y es actualmente la aeronave con los sistemas de comunicación más seguros y perfectos del mundo. Debido a su diseño interior y equipamiento, los periodistas ya han comenzado a llamar a este liner el «palacio volador».

Revolución tecnológica e integración de Starlink

El presidente Trump destacó especialmente las capacidades de comunicación a bordo del nuevo avión. Señaló que se ha instalado el sistema Starlink de la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk. «Aquí hay equipos de comunicación que nadie ha visto antes. Es tecnología de primer nivel, incluyendo Starlink. Mi amigo Elon estará muy contento», añadió el líder estadounidense.

La instalación del sistema Starlink permite al presidente y a su equipo utilizar Internet de alta velocidad durante el vuelo, realizar videollamadas sin interrupciones e intercambiar grandes volúmenes de datos al instante. Esto es de vital importancia para vuelos de alto nivel donde se toman decisiones estratégicas y se requiere estar en comunicación constante.

Seguridad y sistemas de respaldo

Según información de ixbt.com, el nuevo Air Force One no se limita a un solo canal de comunicación. Trump reveló que existen múltiples sistemas de respaldo. Específicamente, se han instalado cuatro o cinco tipos de complejos de comunicación con protección doble o triple para asegurar una conexión ininterrumpida. Esto garantiza que el presidente pueda comunicarse con el mundo exterior incluso en situaciones de emergencia o ciberataques.

Este proyecto puede servir como ejemplo de la transformación real de soluciones de ingeniería de alto nivel. Sistemas que ya eran perfectos han sido ahora enriquecidos con tecnologías digitales modernas. Para los entusiastas de la tecnología, el uso de Starlink a este nivel de prestigio es una noticia interesante, ya que demuestra una vez más la fiabilidad global del Internet satelital.

El nuevo Air Force One no es solo un medio de transporte, sino que se ha convertido en un cuartel general móvil completo que permite gobernar el país desde el aire. Se observa que Elon Musk y sus tecnologías, en colaboración con la administración de la Casa Blanca, están llevando la aviación estratégica de EE. UU. a un nuevo nivel.