Mitti Labs mejora el cultivo de arroz en Asia mediante inteligencia artificial

En un contexto de cambio climático y reducción de los recursos hídricos, la start-up de tecnología climática Mitti Labs, con sedes en Nueva York y Bengaluru, ha recaudado 9,5 millones de dólares en una ronda de Series A. Según ixbt.com, esta ronda de financiación estuvo liderada por Aramco Ventures, el brazo de capital riesgo de Saudi Aramco. Se trata de la primera inversión de este gigante energético en una start-up india. Techcrunch.com informa de ello.

Aunque el arroz es el alimento básico de más de la mitad de la población mundial, su cultivo requiere grandes cantidades de agua, y los arrozales que permanecen inundados de forma continua representan una parte importante de las emisiones agrícolas de metano. En los últimos años, el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitaciones han ejercido una gran presión sobre el sector arrocero asiático, que consume mucha agua.

Inteligencia artificial y tecnologías satelitales

Mitti Labs, que puso en marcha sus programas en 2023, intenta abordar estos problemas mediante una plataforma que combina imágenes de radar satelital y datos de campo recopilados durante años. En una entrevista con TechCrunch, Xavier Laguarta, uno de los fundadores de la start-up, explicó que la tecnología crea gemelos digitales de cada arrozal. Esto permite supervisar a distancia el estado de los cultivos, el consumo de agua y las emisiones de metano en miles de pequeñas explotaciones.

La plataforma GeoAI desarrollada por Mitti Labs utiliza imágenes de radar de apertura sintética (SAR) procedentes de satélites comerciales y gubernamentales, con resoluciones de entre 50 centímetros y 10 metros. La principal ventaja de la start-up no está en las propias imágenes satelitales, sino en sus bases de datos privadas, utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial. Estas permiten monitorizar con precisión la humedad del suelo y el crecimiento de los cultivos.

Expansión y resultados previstos

Según las últimas informaciones sobre financiación, Mitti Labs ha recaudado hasta ahora un total de 12,5 millones de dólares, incluidos 3 millones de dólares de una ronda seed en julio de 2024. Actualmente, la empresa cuenta con más de 150 empleados, la mayoría de los cuales trabaja en India para ayudar a organizaciones locales y agricultores a adoptar prácticas de riego alternativas.

La start-up comenzó sus operaciones en la primera temporada de 2024 con unos 8.000 agricultores. En la temporada actual, ha llegado a más de 100.000 agricultores en varios estados de India. Xavier Laguarta declaró que su objetivo es alcanzar a millones de pequeños agricultores para 2030. Los agricultores asociados a la empresa están adoptando métodos de riego alternativos que reducen el consumo de agua aproximadamente un 40 % y las emisiones de metano en más de un 50 %.

Fuentes de ingresos y socios

Mitti Labs obtiene ingresos de los créditos de carbono y de su plataforma GeoAI. Entre sus clientes se encuentran el mercado de carbono Cool Effect, que trabaja con grandes empresas como Google y American Airlines, además del productor de arroz Ebro Foods y la empresa agrícola Syngenta. Utilizan estos datos para mejorar la sostenibilidad del agua en sus cadenas de suministro.

La inversión de Aramco Ventures podría brindar a la start-up nuevas oportunidades para aprovechar sus contactos en los mercados de carbono y colaborar en el futuro con el gigante energético saudí. Según se ha informado, entre los demás inversores de la ronda de Series A figuran Lightpeed India, Godrej Industries Group, Cisco, Francis Family Fund y Volta Circle.