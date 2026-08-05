La startup india de scooters eléctricos River recauda 120 millones de dólares

La prometedora startup india River, dedicada a la fabricación de vehículos eléctricos, anunció que ha recaudado 120 millones de dólares para financiar su próxima etapa de desarrollo. Según la información difundida por TechCrunch, esta ronda de financiación Serie C estuvo liderada por dos importantes inversores del país, Elev8 Venture Partners y Claypond Capital. Techcrunch.com informa .

En esta ronda también participaron los fondos Singularity AMC, Anicut Capital, 360 ONE Asset, JIF Capital y HDFC AMC. Al mismo tiempo, antiguos inversores como Yamaha Motor, Al-Futtaim Group y Mitsui continuaron respaldando el proyecto. Según Aravind Mani, fundador y director ejecutivo de la empresa, una pequeña parte de los fondos captados, concretamente entre el 10 y el 12 %, procedía de deuda de riesgo, mientras que el resto se destinó directamente a capital social.

La competencia en el mercado de los scooters eléctricos

Fundada en 2021, River se está convirtiendo en uno de los principales actores del creciente mercado indio de vehículos eléctricos de dos ruedas. En este segmento, la empresa compite con startups emergentes como Ather Energy y Ola Electric, así como con gigantes automovilísticos tradicionales como Bajaj Auto y TVS Motor. Actualmente, este sector es la principal vía de adopción de los vehículos eléctricos en India.

A diferencia de la mayoría de sus competidores, River ha construido su negocio en torno a un único modelo: el ciclomotor eléctrico Indie, presentado en 2023. Según los datos de la startup, actualmente se venden una media de 6 000 vehículos al mes en toda India a través de más de 75 establecimientos comerciales. El número total de productos vendidos hasta ahora supera las 50 000 unidades.

Planes para ampliar la capacidad de producción

Según su fundador, la empresa ha presentado el modelo Indie como un vehículo destinado al uso diario y a tareas utilitarias, en lugar de distribuirlo entre numerosos segmentos de consumidores. Su mayor logro durante el último año fue ampliar la escala de producción. Si antes solo se ensamblaban 20 vehículos al día, actualmente la cifra ha aumentado hasta 300 unidades diarias.

Con un precio de 155 000 rupias, el ciclomotor Indie puede recorrer aproximadamente 99 millas con una sola carga. Sus principales clientes son trabajadores autónomos de entre 28 y 35 años. Gracias a sus ventas actuales, los ingresos de River crecieron un 330 % durante el último ejercicio fiscal, mientras que la facturación mensual alcanzó casi 1 000 millones de rupias.

Con los 120 millones de dólares recién captados, la inversión total obtenida por la startup asciende a 144 millones de dólares. River planea alcanzar la rentabilidad operativa plena cuando su producción mensual aumente de 20 000 a 25 000 unidades. El objetivo es lograrlo entre 2028 y 2029, mientras que el margen bruto mejorará gradualmente a medida que crezca la producción.