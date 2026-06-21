Xiaomi se presentará el 18 de septiembre: cámara de 200 Mp y diseño estilo Apple

El gigante tecnológico chino Xiaomi se prepara para presentar su próxima serie de smartphones insignia mucho antes de lo esperado. Según el reconocido insider Smart Pikachu, la nueva serie Xiaomi 18 se presentará al público general ya en septiembre. Esta noticia está generando un gran interés en el mundo tecnológico, ya que normalmente la empresa presentaba sus principales flagships en el último trimestre del año. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Uno de los aspectos más importantes del nuevo dispositivo está relacionado con su sistema de cámaras. Según la información, el modelo Xiaomi 18 estará equipado con una cámara principal de ultra alta resolución de 200 Mp. Sin embargo, no se trata solo del número de píxeles, sino de la aplicación de la avanzada tecnología LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Se espera que esta tecnología sea un paso revolucionario en el mantenimiento del equilibrio de luz durante la captura.

Innovaciones tecnológicas y calidad de imagen

La tecnología LOFIC evita la «sobreexposición » de la imagen en áreas donde la luz es excesiva en los sensores de los smartphones. Esto es especialmente crítico al tomar fotos en días soleados o bajo luces brillantes. Además, este sistema elimina diversos artefactos provenientes de lámparas LED y garantiza una calidad HDR perfecta. Como resultado, los usuarios podrán obtener imágenes con un rango dinámico de nivel profesional.

La apariencia del smartphone también sufrirá cambios significativos. El insider señala que el diseño del Xiaomi 18 seguirá el estilo de Apple, es decir, con un aspecto refinado y visualmente atractivo. El dispositivo tendrá esquinas redondeadas y contará con una gran pantalla 2K. Se espera que el nivel de brillo de la pantalla sea significativamente más alto que el de las generaciones anteriores, lo que garantiza una imagen nítida incluso bajo la luz solar.

Pantalla adicional e interfaz de usuario

Manteniendo su estilo distintivo, Xiaomi ha decidido conservar la pequeña pantalla auxiliar en el panel posterior del dispositivo. Esta pantalla sirve para ver notificaciones o facilitar la toma de selfies. También hay novedades en el software: la interfaz de usuario del smartphone será más fluida y estéticamente enriquecida.

Según ixbt.com, Smart Pikachu, quien difundió esta información, ya ha realizado predicciones precisas sobre los productos de Xiaomi. Específicamente, predijo correctamente las fechas de lanzamiento y las características del smartphone Xiaomi 13 Ultra y la tablet Xiaomi Pad 6 antes de la presentación oficial. Por ello, los informes sobre el estreno en septiembre se consideran cercanos a la realidad.

En el mercado de smartphones de Uzbekistán, la marca Xiaomi ocupa uno de los primeros lugares gracias a su asequibilidad y altas especificaciones técnicas. El lanzamiento del nuevo flagship en septiembre podría ser una sorpresa para los usuarios locales, ya que coincidiría con la presentación de los nuevos modelos de iPhone, intensificando la competencia en el mercado.