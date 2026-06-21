Lluvia de estrellas a finales de julio: el pico de las Delta Acuáridas del Sur

A finales de julio, los entusiastas del espacio y los aficionados a la astronomía podrán ser testigos de un fenómeno natural único: la lluvia de meteoros de las Delta Acuáridas del Sur. Esta lluvia de estrellas alcanzará su punto máximo de actividad durante la noche del 30 al 31 de julio. Se espera que este evento ilumine el cielo nocturno, ofreciendo uno de los paisajes más bellos de la naturaleza. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el servicio de prensa del Planetario de Moscú, durante la lluvia de meteoros será posible observar un promedio de hasta 25 «estrellas fugaces» por hora. Aunque este fenómeno es visible en todo el mundo, las condiciones de observación más cómodas y brillantes se darán para quienes residen en el hemisferio sur de la Tierra. Esto se debe a que el radiante (el punto de donde parecen surgir los meteoros) se eleva más sobre el horizonte en esa zona.

Mejor momento y lugares para la observación

La lluvia de las Delta Acuáridas del Sur parece irradiar principalmente de la constelación de Acuario (Aquarius). Los astrónomos señalan que esta lluvia de meteoros se activó a partir del 12 de julio y continuará hasta el 23 de agosto. Sin embargo, la última noche de julio se considera la oportunidad ideal para ver la mayor cantidad de meteoros.

En países situados en el hemisferio norte, como Uzbekistán, también es posible observar este fenómeno, aunque los meteoros se desplazan más cerca del horizonte. Por ello, se recomienda a los aficionados alejarse de las luces de la ciudad y buscar lugares abiertos y elevados. La falta de iluminación artificial permite apreciar mejor el brillo de los meteoros.

Una lluvia de meteoros es el resultado del paso de nuestro planeta a través de una nube de polvo y partículas de hielo en el espacio. Estas partículas entran en la atmósfera terrestre a una velocidad inmensa, se queman debido a la fricción y aparecen ante nuestros ojos como líneas luminosas. Las Delta Acuáridas del Sur se distinguen por su movimiento relativamente más lento, lo que representa una oportunidad adicional para los fotógrafos que intentan capturarlas.

Los expertos destacan que no es necesario un telescopio o binoculares especiales para observar este fenómeno. Lo más importante es un cielo despejado y paciencia. El ojo humano requiere al menos 20-30 minutos para adaptarse a la oscuridad, tras lo cual las «estrellas fugaces» del cielo nocturno comenzarán a verse con mayor claridad.

Cabe mencionar también que en agosto se espera otra gran lluvia de meteoros: las Perseidas. Por lo tanto, las Delta Acuáridas del Sur de julio sirven como un magnífico preludio a la temporada de observaciones astronómicas. Para los amantes de la astronomía, este verano está siendo muy rico para estudiar los secretos del cosmos y disfrutar de su belleza.