El entrenador del Chelsea explica por qué no jugaron Cole Palmer y Levi Colwill

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, explicó por qué los jugadores clave del equipo, Cole Palmer y Levi Colwill, se perdieron el amistoso contra la Juventus de Turín. Aunque el club inglés cayó por 0-1 en Hong Kong, la atención se centró sobre todo en los motivos de la ausencia de ambos en la convocatoria. Según Goal.com informa .

Según la información publicada por Evening Standard, el Chelsea se enfrentó el miércoles a la Juventus en el estadio Kai Tak y perdió por 0-1. El único gol del encuentro, marcado por Edon Zhegrova en la segunda parte, dio la victoria a los italianos. Sin embargo, antes del partido Xabi Alonso se vio obligado a realizar cambios en la alineación, ya que Cole Palmer y Levi Colwill quedaron completamente fuera de la convocatoria.

Riesgo de lesiones y medidas de precaución

El técnico disipó la preocupación de los aficionados y destacó que la decisión obedecía simplemente a una medida de precaución. En la derrota por 1-2 ante el Tottenham la semana pasada, ambos jugadores disputaron 80 minutos. Después de aquel encuentro, sufrieron pequeñas molestias.

En la rueda de prensa posterior al partido, Xabi Alonso aclaró la situación. Según explicó, los futbolistas no tenían lesiones graves, sino dolores provocados por pequeños golpes. El entrenador espera que puedan regresar antes del próximo partido, el sábado.

«Sí, no tienen lesiones, sino pequeñas molestias. Tanto Cole como Levi recibieron algunos golpes. Hoy no tenía sentido arriesgar y esperamos que estén bien para el sábado», — declaró Xabi Alonso a los periodistas.

La reacción del jugador y los nuevos fichajes

Por su parte, Cole Palmer lamentó perderse el partido durante una conversación con los periodistas a pie de campo, aunque no ocultó su satisfacción por el ambiente y el apoyo recibido en Hong Kong. Además, el entrenador negó rotundamente los rumores sobre una recaída del problema de rodilla que había molestado a Palmer la temporada pasada.

Alonso subrayó que se trataba simplemente de un contacto y un golpe sufridos en el partido contra el Tottenham, por lo que no había motivos para preocuparse. La ausencia de Palmer y Colwill ante la Juventus dio a otros jugadores y a los nuevos fichajes la oportunidad de demostrar su valía.

En particular, Danny Welbeck, incorporado desde el Brighton, disputó su primer partido con el Chelsea. Se espera que la llegada del experimentado delantero aporte más experiencia y variedad a la línea ofensiva del club londinense.