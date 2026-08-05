Reddit reduce la importancia del karma con nuevas herramientas de IA

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Reddit reduce la importancia del karma con nuevas herramientas de IA

La popular plataforma Reddit anunció nuevos cambios centrados en su infraestructura y en mejorar la experiencia de los usuarios. Según ixbt.com, se espera que las nuevas actualizaciones faciliten la participación en el sitio, la descarga de datos y la protección contra el spam, además de simplificar considerablemente la moderación de las comunidades en línea. Según Techcrunch.com informa .

Los sistemas de nueva generación de la empresa para prevenir abusos podrían permitir en el futuro que algunas comunidades prescindan de criterios como la antigüedad de la cuenta y el «karma» para autorizar la publicación de mensajes. Como se sabe, el karma, el sistema de reputación digital de Reddit, permite a los usuarios acumular votos positivos mediante publicaciones útiles e interesantes. Sin embargo, estas restricciones, creadas originalmente para protegerse del spam y los bots, a menudo dificultaban la participación activa de los nuevos usuarios en la vida de las comunidades.

Herramientas de inteligencia artificial y Rules Hub

La administración de Reddit pretende apoyarse en sistemas de protección más sólidos para abrir más las comunidades a los nuevos usuarios. La empresa no ha afirmado que la importancia del karma vaya a desaparecer por completo, pero sí ha señalado que su influencia disminuirá gradualmente. Esto permitirá que los usuarios realmente nuevos se sientan más libres en la plataforma y que los moderadores puedan recibirlos con mayor confianza.

Al mismo tiempo, la plataforma está ampliando las pruebas de su nueva herramienta de moderación basada en inteligencia artificial, Rules Hub. Esta herramienta ayuda a los moderadores a determinar qué reglas deben aplicarse automáticamente y qué medidas deben tomarse. Actualmente utilizada por más de 700 comunidades, se ofrecerá de forma experimental a todas las comunidades nuevas y está previsto que esté disponible para todos antes de que termine el año.

Indicadores financieros y planes futuros de la plataforma

Rules Hub utiliza grandes modelos de lenguaje (LLM) para determinar si una publicación o comentario cumple las reglas. La empresa explica que esto permite comprender mejor los matices del lenguaje natural y las situaciones complejas. También se han ampliado las funciones de otras herramientas que recuerdan las reglas a los usuarios y les ayudan a establecer etiquetas especiales dentro de las comunidades.

Reddit también ha introducido cambios en su antigua versión desktop, Old Reddit, y ha anunciado que trasladará los flujos de trabajo de los moderadores al nuevo sistema. En la presentación de los resultados financieros de la semana pasada, los directivos de la empresa destacaron que uno de sus principales objetivos era convertir en usuarios diarios a los 500 millones de usuarios activos semanales. En el segundo trimestre, Reddit elevó sus ingresos a 805 millones de dólares, superando las previsiones.

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Abror Shuhratov
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