Wildberries podría lanzar su propio servicio de mensajería

La empresa Wildberries & Russ, uno de los principales actores del mercado internacional del comercio electrónico, ha dado sus primeros pasos para crear su propio servicio de mensajería. Según Komersantʼ, que cita datos del sistema «SPARK-Interfaks», la organización registró oficialmente decenas de nombres de dominio con este objetivo. Ixbt.com informa .

Entre las direcciones de Internet registradas figuran wb-messenger.ru, chat-wb.ru y чат-вб.рф además de dominios similares. Este paso indica que la empresa pretende consolidar su posición no solo en el comercio electrónico, sino también en el mercado de los servicios de comunicación digital.

De las pruebas corporativas a los planes globales

La aparición de este proyecto no resulta completamente inesperada. En junio de este año, Tatyana Kim, directora de Wildberries, anunció que la empresa estaba probando con éxito un servicio de mensajería corporativa para sus empleados. En aquel momento, la dirección reveló su intención de ampliar el servicio en el futuro.

Según los planes, este servicio, inicialmente destinado a la comunicación interna, se introduciría gradualmente en un mercado más amplio. En una primera etapa, estaba previsto lanzarlo en Rusia y, posteriormente, ofrecerlo también en otros países. El registro de los nuevos nombres de dominio demuestra que esta estrategia se está ejecutando de forma coherente.

Competencia y perspectivas en el mercado

Por ahora, los representantes oficiales de Wildberries & Russ no han confirmado oficialmente el lanzamiento público del servicio de mensajería. Hasta la publicación del artículo, Komersantʼ no había recibido respuesta a su consulta oficial sobre el tema.

Si la nueva plataforma llega al público general, podría competir con Telegram y otras aplicaciones populares de comunicación. Al crearse como parte del ecosistema de un gran marketplace, se espera que permita a los usuarios comunicarse directamente durante sus compras y acceder a otros servicios adicionales.