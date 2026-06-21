Samsung comienza a probar la interfaz One UI 9 para varios smartphones

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Samsung comienza a probar la interfaz One UI 9 para varios smartphones

El gigante tecnológico surcoreano Samsung está trabajando intensamente en la actualización de su ecosistema de software. Actualmente, la compañía ha comenzado a probar la capa One UI 9, basada en el sistema operativo Android 17, simultáneamente en varios dispositivos populares, incluyendo modelos insignia y de gama media. Este paso está destinado a entregar nuevas funciones más rápidamente a los usuarios y garantizar la estabilidad del sistema. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Por ahora, el programa beta de One UI 9 está oficialmente abierto solo para la serie Galaxy S26, para la cual se ha presentado la tercera versión beta. Sin embargo, según datos de ixbt.com, Samsung también está trabajando en sus laboratorios internos en nuevos firmwares para modelos como el Galaxy S25, Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A34 y Galaxy A57. Es notable que el modelo Galaxy S26 FE, aún no anunciado oficialmente, también figure en esta lista.

Nuevas versiones de firmware y dispositivos compatibles

Según la información más reciente, los especialistas de Samsung están preparando las versiones de firmware F966USQUACZF3 para el Galaxy Z Fold7, A566BXXUBDZFB para el Galaxy A56 y S911BXXUAGZF9 para la serie Galaxy S23. Esto significa que los propietarios de estos dispositivos pueden esperar una actualización significativa del sistema en los próximos meses. El hecho de que la compañía preste atención a su serie Galaxy A de gama media, junto con los insignia, es importante para los usuarios, ya que estos modelos son muy populares en el mercado.

Asimismo, han comenzado las pruebas de One UI 9 para los insignia del año pasado: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra y el insignia asequible Galaxy S24 FE. Para estos modelos se están desarrollando firmwares de la serie S92xBXXUFEZF7. Debido a que Samsung ha ampliado su política de soporte de software, los modelos más antiguos tampoco se quedarán sin las capacidades modernas.

Planes futuros y fecha de presentación

Según los rumores, los primeros dispositivos que funcionarán con la interfaz One UI 9 serán la nueva generación de plegables de la compañía. Se trata de los modelos Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra, cuya presentación se prevé en el evento Galaxy Unpacked que tendrá lugar el 22 de julio en Londres. Se espera que estos smartphones vengan con la nueva interfaz directamente de fábrica.

Por ahora, no está claro qué modelo se unirá primero al programa beta abierto después de la serie Galaxy S26. Sin embargo, el hecho de que Samsung esté realizando pruebas internas en más de diez dispositivos simultáneamente indica que la empresa se está preparando seriamente para la distribución masiva de la actualización basada en Android 17. Los usuarios suelen recibir las actualizaciones poco tiempo después del lanzamiento global.

Se espera que en la interfaz One UI 9 se ponga énfasis en ampliar las capacidades de inteligencia artificial (Galaxy AI), perfeccionar el diseño visual y mejorar la eficiencia energética. Samsung promete a sus usuarios no solo nuevos dispositivos, sino también una experiencia de software perfecta.

SamsungGalaxyOne UI 9Android 17Smartphone
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Abror Shuhratov
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