Meta presenta el agente de IA Muse Code diseñado para grandes bases de código

Meta, que se encuentra ligeramente rezagada frente a los líderes de la inteligencia artificial, ha dado un paso importante para reducir esa brecha. A comienzos de esta semana, la empresa anunció un agente de programación para la línea de comandos diseñado para ayudar a los desarrolladores a trabajar con grandes bases de código complejas. Actualmente en fase beta, esta herramienta puede automatizar una amplia variedad de tareas de ingeniería de software. Techcrunch.com informa de ello.

Según ixbt.com, el responsable de Meta, Mark Zuckerberg, señaló en su página de la red social que el agente Muse Code puede realizar tareas completas en grandes repositorios. En particular, el sistema puede planificar cambios, escribir código y comprobar los resultados de forma autónoma.

Un sistema de subagentes que trabajan en paralelo

Este agente, que se instala con un solo comando, funciona con el modelo de programación Muse Spark presentado anteriormente por Meta. Para completar proyectos grandes, el sistema activa sus propios subagentes auxiliares, que trabajan simultáneamente en paralelo.

Según explicó Mark Zuckerberg, cuando una tarea es suficientemente grande, se divide entre subagentes que trabajan en paralelo en entornos aislados. De este modo, no se afecta la copia principal del usuario. Durante las pruebas, el agente logró crear simultáneamente seis funciones para un juego sin generar conflictos.

Competencia en el mercado y ventaja de precio

Esta iniciativa busca fortalecer la posición de Meta frente a otras herramientas de inteligencia artificial, como Codex de OpenAI y Claude Code de Anthropic, y hacerla más accesible. La empresa también pretende crear un ecosistema más atractivo para los desarrolladores con esta nueva solución.

En una entrevista concedida a The Wall Street Journal, Alexander Wang, responsable de Meta Superintelligence Labs, afirmó que esta solución sería sumamente conveniente para la mayoría de los flujos de trabajo y casos de uso, especialmente por su precio. La empresa lleva algún tiempo realizando enormes inversiones en inteligencia artificial.

Recordemos que en junio Meta comenzó a llevar las capacidades de la inteligencia artificial al mercado corporativo, además de utilizarlas para respaldar su negocio publicitario. En ese momento presentó un agente de atención y soporte al cliente. El actual agente Muse Code es la continuación lógica de esta estrategia.