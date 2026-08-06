Cómo encontró Lightspeed a una empleada de su fondo de capital riesgo a través de Instagram

A comienzos de este año, el conocido fondo de capital riesgo Lightspeed anunció la incorporación de Claire Zou, una reconocida creadora de contenido e inversora del sector tecnológico. El nombramiento llamó la atención de toda la comunidad tecnológica, ya que el proceso comenzó con un simple mensaje privado —Direct— en Instagram. Según ixbt.com, esta inusual contratación mostró la nueva estrategia de medios de la empresa y sus modernos métodos de selección. Techcrunch.com informa de ello .

Claire Zou tiene más de 100 000 seguidores en TikTok y más de 250 000 en Instagram, plataformas en las que explica las principales tendencias tecnológicas del día de forma sencilla y comprensible. Según sus palabras, muchas personas quieren participar en las tecnologías del futuro y conocerlas mejor, pero a menudo los hechos no se presentan de manera suficientemente clara. Cubrir esa carencia se ha convertido en una de sus principales tareas.

El capital riesgo y el nuevo mundo de los medios

Zou y Joosh Mashis, director de Lightspeed, hablaron en un pódcast sobre economía y tecnología acerca de su estrategia para aumentar su presencia en las redes sociales. Actualmente, los fondos de capital riesgo están abandonando los enfoques tradicionales y buscan comunicarse directamente con su audiencia. A través de los nuevos medios, no solo pretenden encontrar a los futuros fundadores de start-ups, sino también ayudar de cerca a las empresas respaldadas por fondos de capital riesgo a dar a conocer sus historias al público general.

Joosh Mashis explica que el periodismo tradicional ha disminuido en los últimos años debido a los recortes de personal en los medios y a la consolidación del sector. Como resultado, las start-ups jóvenes tienen más dificultades para presentar sus ideas y su historial de financiación al público. Lightspeed intenta resolver este problema ampliando su propia red de medios y creando nuevas oportunidades.

La utilidad práctica de las redes sociales

Mantenerse activo en las redes sociales permite al fondo no solo atraer a fundadores prometedores, sino también recibir en tiempo real opiniones sobre nuevas tecnologías e inversiones. Por ejemplo, Zou señala que, mientras los círculos de Silicon Valley están dispuestos a invertir en una start-up de inteligencia artificial, los miembros de la generación Z muestran en sus vídeos una postura más crítica hacia la IA que las perspectivas tradicionales.

Este diálogo abierto y dinámico resulta muy útil para entender cómo utiliza la gente las tecnologías y qué historias tienen mayor impacto. Por ahora, las partes ya observan los primeros resultados positivos de esta estrategia mediática. En el futuro, planean desarrollar aún más esta línea, enseñar el ecosistema del capital riesgo a los futuros fundadores y poner en marcha nuevos proyectos en este ámbito.