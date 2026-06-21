El processeur AMD Ryzen 9 9900X se ha « hinchado » inesperadamente: un nuevo problema técnico

Uno de los procesadores insignia de la última serie Ryzen 9000 de AMD ha fallado inesperadamente. Según la información publicada en el foro Reddit, el modelo Ryzen 9 9900X no solo dejó de funcionar, sino que se detectó una deformación física —un « hinchamiento»— en su parte inferior. Esta situación plantea serias dudas en la comunidad tecnológica mundial sobre la durabilidad de los chips de nueva generación. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

El incidente ocurrió en un sistema informático moderno basado en la placa base MSI MAG X870E Tomahawk WiFi. Según el usuario TheImmigrantEngineer, la computadora se apagó repentinamente y no reinició. El indicador de diagnóstico de la placa base mostró el código de error «00», indicando que la unidad central de procesamiento (CPU) no funcionaba. Al desmontar el dispositivo, se descubrió un bulto inusual en la zona de contactos del procesador.

Configuración del sistema y estado técnico

según el informe de ixbt.com, el usuario no realizó overclocking manual del procesador ni modificó los parámetros de voltaje. El sistema contaba con una fuente de alimentación Corsair RM1000x y un sistema de refrigeración líquida de 240 mm fabricado por DeepCool. Solo la tecnología Precision Boost Overdrive (PBO) estaba activada en la configuración de la BIOS, lo que permite que el procesador funcione a una potencia ligeramente superior a los límites estándar.

Cabe destacar que el sistema tenía instalada una nueva versión de la BIOS lanzada a principios de 2026. Esto reduce la probabilidad de que el problema esté relacionado con errores de software de los inicios de la plataforma AM5. La tapa difusora de calor del procesador parecía intacta exteriormente, pero ocurrió una rotura física entre la capa de silicio y el sustrato inferior.

Posibilidad de un problema sistémico

Por el momento, la causa exacta del fallo es desconocida. Los expertos lo atribuyen a un pico de tensión en la placa base o a un defecto de fabricación. Sin embargo, este no es el primer caso de hinchamiento de chips en la plataforma AM5. Anteriormente, se observó una situación idéntica en el modelo Ryzen 9 7950X3D. En aquel entonces, AMD rechazó inicialmente el servicio de garantía, pero cambió su decisión tras las quejas en las redes sociales.

Teniendo en cuenta que la demanda de procesadores AMD Ryzen también es alta en el mercado de Uzbekistán, se recomienda a los usuarios ser cautelosos al utilizar funciones de overclocking automático como PBO. Hasta ahora, AMD no ha emitido un comunicado oficial, pero el usuario afectado ha indicado que recurrirá al servicio de garantía.

Si este tipo de casos continúan aumentando, podría afectar la confianza en la nueva arquitectura Zen 5 de AMD. Aunque por ahora parece ser un caso aislado, problemas similares en generaciones anteriores sugieren que podría tratarse de un defecto sistémico.