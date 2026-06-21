El autopiloto de Tesla causa otra tragedia: un coche eléctrico choca contra una casa en Texas

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El autopiloto de Tesla causa otra tragedia: un coche eléctrico choca contra una casa en Texas

Un grave accidente de tráfico implicando un Tesla ocurrió en la ciudad de Katy, estado de Texas, EE. UU. Un vehículo controlado por el sistema Autopilot se salió de la carretera a alta velocidad y chocó contra un edificio residencial, resultando en la muerte de una persona. Este suceso ha vuelto a poner en el orden del día los debates sobre la seguridad de las tecnologías autónomas de la empresa dirigida por Elon Musk. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la oficina del sheriff del condado de Harris, el incidente ocurrió el viernes alrededor de las 20:00 horas. El conductor del Tesla Model 3, Michael Butler, confirmó que utilizó la función de conducción autónoma durante el trayecto. Sin embargo, el sistema perdió repentinamente el control y el coche atravesó la pared de una casa de ladrillos junto a la carretera a gran velocidad.

La fuerza del impacto fue tan alta que una mujer de apellido Avila, que estaba dentro del edificio, sufrió heridas graves. Un helicóptero de aviación que llegó rápidamente al lugar trasladó a la víctima al hospital, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, la mujer falleció. Este caso se convierte en otro ejemplo amargo de cómo un fallo tecnológico puede costar una vida humana.

Investigación y peritaje técnico

Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia muestran que el Tesla circulaba a una velocidad muy superior a la permitida en una calle tranquila. Como resultado de la colisión, no solo hubo víctimas humanas, sino que el edificio residencial sufrió graves daños materiales. Según ixbt.com, el propio conductor solicitó asistencia médica por diversas lesiones.

Según las conclusiones de la investigación preliminar, no se encontraron rastros de alcohol o drogas en la sangre del conductor Michael Butler. Él está cooperando activamente con la investigación y prestando declaración. Por el momento, no se han presentado cargos oficiales contra el conductor, pero las autoridades continúan estudiando minuciosamente las causas del accidente.

Los expertos están analizando actualmente el estado del sistema Autopilot de Tesla en ese momento y por qué no pudo detectar el obstáculo. Casos como este instan a los conductores de coches eléctricos, especialmente de los modelos Tesla que están entrando rápidamente en el mercado de Uzbekistán, a ser más vigilantes. Los expertos repiten constantemente que, por muy perfecto que parezca el sistema Autopilot, aún no garantiza la seguridad total.

Tesla aún no ha emitido un comunicado oficial sobre este incidente. Se espera que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU. también realice una investigación independiente sobre el accidente. Estos fallos tecnológicos podrían afectar negativamente el precio de las acciones de la compañía y la calificación de fiabilidad de la marca.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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