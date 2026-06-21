Cómo los algoritmos de la Big Tech manipulan la conciencia humana: resultados de un nuevo estudio

·26·Tecnología
Cómo los algoritmos de la Big Tech manipulan la conciencia humana: resultados de un nuevo estudio

Los gigantes tecnológicos modernos no solo recopilan datos sobre los usuarios, sino que también moldean de manera imperceptible su visión del mundo y sus procesos de toma de decisiones. Un nuevo trabajo científico realizado por Björn Beynon, investigador de medios de la Universidad de Ámsterdam, ha revelado la fuerte influencia que las empresas de la Big Tech ejercen sobre la percepción que el individuo tiene de sí mismo. Así lo informa Ixbt.com.

Según el estudio, los ecosistemas creados por empresas como Google, Meta, Microsoft, Amazon y Apple predicen el comportamiento del usuario utilizando datos obtenidos de búsquedas, compras y videos vistos. Sin embargo, este proceso no se limita a la predicción, sino que influye directamente en sus elecciones al determinar qué noticias lee, a qué publicidad presta atención y qué notificaciones recibe.

Beynon introduce en su obra el concepto de «sujeto de datos». Se trata del ser humano moderno que, habiendo convertido su vida en un conjunto de indicadores digitales y acostumbrado a reaccionar a las señales de la plataforma, sigue considerándose totalmente independiente. Con el tiempo, los perfiles algorítmicos comienzan a ser aceptados como la personalidad real de la persona, definiendo sus oportunidades futuras y los límites de su recepción de información.

Métodos de control a través del entorno digital

La influencia de las plataformas se lleva a cabo generalmente de forma muy oculta. Los smartphones, relojes inteligentes y altavoces no dan órdenes directas al usuario. En su lugar, orientan a la persona hacia una acción específica a través del diseño de la interfaz y recomendaciones «convenientes». Esto indica un cambio en el mecanismo del poder en la sociedad digital: el control ya no se ejerce mediante prohibiciones, sino modificando el entorno digital donde se toman las decisiones.

Para confirmar sus conclusiones, el científico realizó durante un año investigaciones de campo entre diversos grupos, incluyendo partidarios de teorías conspirativas en los Países Bajos y usuarios de redes descentralizadas como Fediverse. Se descubrió que el entorno de información personalizado refuerza las opiniones existentes del individuo, provocando la formación de diversas «verdades» que no convergen en la sociedad.

El estudio señala que la cuestión de la privacidad es solo una parte del problema. El problema principal es cómo la infraestructura digital está transformando la sociedad, la participación política y las relaciones cotidianas. El hecho de que gran parte de nuestra vida transcurra dentro de plataformas propiedad de unas pocas empresas sitúa los asuntos tecnológicos al mismo nivel que los problemas de democracia y autonomía personal.

Al mismo tiempo, la investigación mostró que existen caminos alternativos. Comunidades como Fediverse están experimentando con plataformas que priorizan la transparencia y la gestión colectiva en lugar de la recopilación de datos de usuarios y los ingresos publicitarios. Esto significa que en el futuro es posible crear un entorno digital libre de la influencia de la Big Tech.

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Abror Shuhratov
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