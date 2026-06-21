El número de robots supera por primera vez al de humanos en Figure AI

Figure AI, una de las start-ups líderes en robótica de EE. UU., ha anunciado que ha alcanzado un punto de inflexión histórico en sus operaciones. Según un informe presentado por el CEO Brett Adcock, el número de robots humanoides operativos en la empresa ha superado por primera vez al número de empleados. Este evento es una señal importante que demuestra la rapidez con la que se desarrollan la AI y la automatización en el mundo tecnológico. Así lo informa Ixbt.com.

Brett Adcock publicó en su página de la red social X un gráfico especial que refleja la dinámica entre «humanos y robots». Según datos de ixbt.com, el número de robots en la empresa era casi nulo hasta principios de 2025. Sin embargo, el ritmo de producción aumentó drásticamente, alcanzando aproximadamente 740 robots para el segundo trimestre de 2026. En comparación, el número de empleados de la empresa en el mismo periodo oscila entre 650 y 660 personas.

Una nueva etapa de la automatización

La dirección de Figure AI subraya que esta tendencia no es temporal y que el ritmo de robotización no muestra signos de desaceleración. En las imágenes publicadas por Adcock, se puede ver a decenas de robots humanoides colocados en contenedores especiales y listos para su uso. Estos materiales, publicados bajo la leyenda «Power On», indican que los robots han pasado a la fase de pruebas masivas o de entrega a clientes.

La empresa probó recientemente su modelo Figure 03 bajo un escenario de «humano contra máquina». Aunque el humano obtuvo un resultado más rápido en una competencia de clasificación de paquetes, los ingenieros de Figure AI afirman que este es uno de los últimos escenarios en los que el humano mantiene la superioridad. Se espera que los algoritmos de AI hagan que los movimientos de los robots sean más precisos y rápidos próximamente.

Cambios en el mercado laboral global

Estos cambios en la estructura interna de Figure AI están alineados con la situación general del mercado tecnológico global. Hoy en día, gigantes como Amazon y Meta están aumentando sus inversiones en AI mientras continúan reduciendo los puestos de trabajo tradicionales. Según datos del servicio Layoffs.fyi, decenas de miles de especialistas perdieron su empleo en 2026 debido a la automatización y la optimización económica.

Actualmente, la competencia en el mercado de robots humanoides se ha intensificado enormemente. Además de Figure AI, los siguientes proyectos se están desarrollando activamente :

Tesla y su proyecto Optimus ;

las empresas chinas Unitree y Agibot ;

Boston Dynamics y su modelo Atlas actualizado.

Estos cambios tecnológicos también son significativos para mercados en desarrollo como Uzbekistán. Aunque la robotización masiva llegue con cierto retraso a nuestra región, la demanda de estos sistemas aumentará inevitablemente para mejorar la eficiencia en la producción y la logística. La experiencia de Figure AI demuestra que los robots ya no son simples prototipos de laboratorio, sino que se están convirtiendo en la fuerza laboral principal de las empresas.