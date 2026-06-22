El futuro de la aviación: un motor de hidrógeno supera con éxito las pruebas de gran altitud

Se ha dado un paso importante hacia la transición a tecnologías limpias en la industria aeronáutica. GE Aerospace y su filial Avio Aero han completado con éxito las pruebas de reinicio en condiciones de vuelo a gran altitud de un motor de hidrógeno destinado a aviones de pasajeros. Esta investigación se llevó a cabo en el marco del programa HYDEA, financiado por la Unión Europea. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Las pruebas se realizaron en el Instituto de Propulsión Espacial del centro aeroespacial alemán (DLR) en Lampoldshausen. El objetivo principal del experimento era verificar el funcionamiento estable del motor de hidrógeno en altitudes donde el aire es tenue, la presión es baja y la temperatura es extremadamente fría. Este es uno de los obstáculos técnicos más graves para la aviación de hidrógeno, ya que el hidrógeno se quema más rápido y a temperaturas más altas que el queroseno de aviación tradicional.

Complejidad tecnológica y soluciones innovadoras

El control del proceso de combustión del hidrógeno y el comportamiento de la llama requieren una precisión extrema. Por ello, los ingenieros crearon un banco de pruebas especial con un sistema de combustión de múltiples cámaras. Mediante un generador de aire sintético, se simuló artificialmente el entorno atmosférico seco y de baja presión de gran altitud. Esto permitió estudiar en laboratorio el estado del motor durante un vuelo real.

El sistema de encendido desarrollado por la división Unison específicamente para el combustible de hidrógeno demostró su eficacia en las pruebas. Los investigadores analizaron detalladamente la formación y propagación de la llama dentro de la cámara de combustión mediante cámaras de alta velocidad. Los datos recopilados servirán de base para la creación futura de cámaras de combustión de hidrógeno a escala real.

Sistemas híbridos y perspectivas futuras

Además, en el marco del programa AMBER, los especialistas probaron un sistema de pilas de combustible con una potencia de megavatios. Este sistema, destinado a aviones híbrido-eléctricos de clase regional, mostró un funcionamiento estable bajo diversas cargas, desde la mínima hasta la máxima. Esta es otra solución paralela para reducir a cero las emisiones nocivas en la aviación.

En el marco del amplio programa RISE, realizado en colaboración entre GE Aerospace y Safran Aircraft Engines, se han llevado a cabo cientos de pruebas y miles de ciclos de trabajo. Según los cálculos de los expertos, las nuevas arquitecturas de motores permitirían ahorrar un 20 % más de combustible que las soluciones más modernas actuales.

Según datos de ixbt.com, la aviación de hidrógeno aún debe resolver muchos problemas. Esto incluye el almacenamiento del combustible, su transporte y la creación de la infraestructura adecuada en los aeropuertos. No obstante, el éxito de estas pruebas críticas indica que la era de los aviones comerciales de hidrógeno se acerca. En el futuro, se planean demostraciones de vuelo completas basadas en estas tecnologías.